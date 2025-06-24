Los aliados de la OTAN deben levantar incondicionalmente todas las restricciones comerciales en materia de defensa, afirmó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, antes de partir hacia la cumbre de seguridad de la alianza que se realizará en La Haya.
El mandatario también anunció la candidatura de Türkiye para acoger la cumbre de la OTAN de 2026, destacando el compromiso de Ankara para lograr la paz entre Rusia y Ucrania. Además reveló que ya hay planes para nuevos esfuerzos diplomáticos tras la reunión de Moscú y Kiev en Estambul.
Por otra parte, Erdogan celebró el reciente alto el fuego entre Irán e Israel, pero pidió a las potencias globales que actúen con rapidez para reducir las tensiones persistentes. “La región no puede soportar el peso de una guerra entre Israel e Irán”, advirtió, instando a todas las partes a dar una oportunidad real a la diplomacia.
“Las acciones temerarias de Israel, que comenzaron con Palestina y se han extendido a Líbano, Siria, Yemen y finalmente Irán, son completamente inaceptables”, declaró.
Asimismo, subrayó que Türkiye mantendrá con firmeza su postura de principios, basada en el respeto al derecho internacional y en la prioridad de la vía diplomática.
Erdogan también condenó la ofensiva genocida de Israel contra Gaza, y exigió un alto el fuego permanente en el enclave palestino, así como la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria.
“Debe establecerse un alto el fuego permanente en Gaza lo antes posible, deben cesar los ataques israelíes y debe abrirse el camino para que la ayuda humanitaria llegue sin interrupciones”, afirmó.
En un intento por fortalecer los canales diplomáticos, Erdogan tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN, según informaron las autoridades turcas.
“La industria de defensa de Türkiye debería vincularse más a Europa y sus aliados”
En paralelo a las declaraciones del mandatario turco, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió la base industrial de defensa de Türkiye, y afirmó que debería estar más estrechamente vinculada con el Reino Unido, Noruega y la Unión Europea.
“Türkiye tiene una base industrial de defensa muy grande. A veces olvidamos lo que tienen. He visitado algunas de sus empresas, y son realmente impresionantes”, declaró Rutte durante el Foro Público de la OTAN este martes en La Haya.
“Tenemos que asegurarnos de que la base industrial de defensa turca esté lo más conectada posible con el Reino Unido, Noruega y la Unión Europea”, añadió.
Rutte advirtió además sobre el riesgo de generar divisiones internas dentro de la alianza en torno a marcos de cooperación en defensa.
“No levantemos estas barreras dentro de la OTAN. Eso no va a ayudar”, subrayó.
Los líderes de los 32 países miembros de la OTAN se reúnen en La Haya los días 24 y 25 de junio para una cumbre crucial, centrada en el aumento del gasto en defensa y la candidatura de Ucrania para integrarse en la alianza.