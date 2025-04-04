“No me disuadirán de mi compromiso”: ese fue el mensaje que Rumeysa Ozturk, académica turca y estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts en EE.UU., envió a través de un comunicado este jueves, luego de que funcionarios de inmigración la detuvieran en Massachusetts la semana pasada por su defensa a los palestinos en medio de la ofensiva genocida de Israel en Gaza.

Mahsa Khanbabai, abogado de Ozturk, leyó las palabras de la académica en una rueda de prensa fuera del tribunal federal de Boston: “Creo que el mundo es un lugar más bello y pacífico cuando nos escuchamos y permitimos que diferentes perspectivas se compartan. Escribir es una de las maneras más pacíficas de abordar la desigualdad sistémica (…) Los intentos de atacarme por mi artículo de opinión en el Tufts Daily , en el que exijo la igualdad en dignidad y humanidad de todas las personas, no me disuadirán de mi compromiso de defender los derechos de los jóvenes y los niños”.

Momentos antes de la lectura del comunicado de Ozturk, un juez escuchó en la corte de Boston los argumentos sobre si una demanda que impugna su arresto podía permanecer en Massachusetts, a pesar de que ahora la joven se encuentra detenida en Louisiana.

Los abogados de Ozturk sostienen que su captura violó su derecho a la libertad de expresión, al basarse en un artículo de opinión que ella coescribió en el periódico estudiantil de la universidad. En el texto, la académica turca critica la respuesta de Tufts a los llamados de los estudiantes para que desinvirtiera en empresas vinculadas a Israel y “reconocieran el genocidio palestino”.

El arresto de Ozturk, realizado agentes enmascarados en una calle de Somerville, un suburbio de Boston, quedó grabado en video. Las imágenes, que se hicieron virales, convirtieron su caso en un ejemplo destacado de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump por deportar a estudiantes pro-Palestina en los campus estadounidenses.

Incluso, el Gobierno de Trump ha amenazado con recortar la financiación federal a las universidades debido a las protestas en favor de Palestina, las cuales describe como "antisemitas, simpatizantes de Hamás y una amenaza para la política exterior".

¿Qué ha pasado con Ozturk desde su arresto?

Dentro de la corte, los abogados de Ozturk presionaron a la jueza de distrito Denise Casper para que rechazara los argumentos del Gobierno de Trump de que cualquier impugnación legal sobre su detención solo puede proceder en Louisiana.

Adriana Lafaille, abogada de Ozturk en la Unión Americana de Libertades Civiles de Massachusetts, afirmó que la académica únicamente está en Louisiana porque la administración intentaba alejar el caso de Nueva Inglaterra "trasladando a la demandante a su foro de preferencia".