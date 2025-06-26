El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, subrayó el papel crucial que desempeña la OTAN en la lucha contra el terrorismo, y reiteró el compromiso de Ankara para aumentar el gasto en defensa, durante su intervención en la cumbre de la alianza en La Haya, este miércoles.

"La OTAN desempeña un papel muy importante cuando se trata de antiterrorismo. Türkiye siempre ha insistido en esto", declaró Erdogan. En esa línea, destacó la larga preocupación de su país por las amenazas terroristas en la región: "Türkiye se ha visto directamente afectada por el terrorismo y, como aliado, nos lo tomamos muy en serio".

El mandatario turco añadió que el éxito de la OTAN contra el terrorismo depende de la unidad y la coordinación. "Coincidimos en que la lucha contra el terrorismo solo puede tener éxito si los aliados cooperan", concluyó.

Al referirse a los compromisos financieros del bloque, Erdogan elogió a los aliados por incrementar sus presupuestos para defensa: "Debatimos cómo podemos aumentar nuestro gasto en defensa al 5% de nuestro PIB, a eso nos hemos comprometido". Y añadió que "Türkiye está muy cerca de cumplir el compromiso del 5%".

"Continúan surgiendo nuevas crisis en el mundo actual, y este compromiso demuestra que la OTAN está preparada y dispuesta a permanecer unida", continuó Erdogan, en referencia tanto a la inestabilidad en Oriente Medio como a las amenazas globales más amplias.

En cuanto a la guerra en curso en Ucrania, el presidente turco destacó el rol de Ankara como intermediario diplomático. "En Ucrania se ha desatado una guerra que ha tenido ramificaciones regionales e internacionales", declaró.

"En marzo de 2022, organizamos una cumbre en Estambul, que se suspendió, mientras que el acuerdo sobre cereales y el intercambio de prisioneros de guerra fueron algunos de los resultados concretos de ese proceso", afirmó.

"Las partes también confían en nosotros, y por eso iniciamos un nuevo proceso en Estambul".

Además, Erdogan se mostró cautamente optimista sobre el futuro de la diplomacia. "Creemos que existe una oportunidad y que debemos aprovecharla", indicó. "Con suerte, allanaremos el camino hacia una paz duradera entre Rusia y Ucrania".

Türkiye celebra el cese del fuego entre Irán e Israel





En declaraciones posteriores a la cumbre de la OTAN, el presidente Erdogan señaló que Türkiye celebra el alto el fuego declarado entre Irán e Israel, y subrayó que espera que ambas partes "cumplan plenamente e incondicionalmente con el llamado de mi amigo (el presidente de Estados Unidos Donald) Trump".

En ese sentido, el mandatario turco confirmó que su país participó en intensos esfuerzos diplomáticos desde el inicio de las recientes hostilidades militares entre Israel e Irán, las cuales, según él, "representan graves riesgos para la región".

Reiteró la convicción de Ankara de que "las soluciones duraderas con Irán solo son posibles mediante la diplomacia y el diálogo". También enfatizó que "nuestra región está llena de ejemplos que demuestran que la guerra y la destrucción no conducen a ninguna parte".