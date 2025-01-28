28 de enero de 2025
Javier Milei, presidente de Argentina, recibió el Premio Génesis 2025 en reconocimiento a su apoyo a Israel, en medio de una devastadora ofensiva en Gaza que ha dejado cifras alarmantes de víctimas, principalmente mujeres y niños.
Durante su mandato, Milei anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén y defendió a Israel en foros internacionales como la ONU.
Recomendados
El premio de un millón de euros, entregado anualmente en Jerusalén desde 2012 para reconocer logros destacados, genera controversia al ignorar las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Gaza y Cisjordania ocupada, evidenciando una desconexión entre sus valores y la realidad del terreno.