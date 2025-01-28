POLÍTICA
1 min de lectura
Milei recibe el "Nobel Judío" por su apoyo a Israel
Javier Milei, presidente de Argentina, recibió el Premio Génesis 2025 en reconocimiento a su apoyo a Israel.
Milei recibe el "Nobel Judío" por su apoyo a Israel
ESP_IMAGE_NOBELJUDIO / TRT Español
28 de enero de 2025

Javier Milei, presidente de Argentina, recibió el Premio Génesis 2025 en reconocimiento a su apoyo a Israel, en medio de una devastadora ofensiva en Gaza que ha dejado cifras alarmantes de víctimas, principalmente mujeres y niños.

Durante su mandato, Milei anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén y defendió a Israel en foros internacionales como la ONU.

Recomendados

El premio de un millón de euros, entregado anualmente en Jerusalén desde 2012 para reconocer logros destacados, genera controversia al ignorar las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Gaza y Cisjordania ocupada, evidenciando una desconexión entre sus valores y la realidad del terreno.

Explora
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Cómo el Sur Global ha liderado al mundo en reconocer a Palestina, pese a presión de Israel y EE.UU.
Por Kazim Alam
“No hay otra forma de definirlo: es un genocidio”, denuncia Erdogan sobre situación en Gaza
¿Qué pasó en la reunión sobre Palestina y la solución de dos Estados en la ONU?
Venezuela comienza entrenamiento militar de civiles, en medio de la escalada de tensiones con EE.UU.
Las "masacres" que Israel perpetra en Gaza serán el centro del discurso ante la ONU, anuncia Erdogan
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Venezuela firma tratado estratégico con Rusia en medio de escalada de tensión con EE.UU.
Países del Golfo activan pacto de defensa al estilo OTAN: ¿qué supone para la seguridad regional?
Por Kazim Alam
La ONU concluye que Israel cometió genocidio en Gaza: ¿servirá para frenar el sufrimiento palestino?
Por Zeynep Conkar
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones