Javier Milei, presidente de Argentina, recibió el Premio Génesis 2025 en reconocimiento a su apoyo a Israel, en medio de una devastadora ofensiva en Gaza que ha dejado cifras alarmantes de víctimas, principalmente mujeres y niños.

Durante su mandato, Milei anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén y defendió a Israel en foros internacionales como la ONU.