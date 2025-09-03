POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
EE.UU. bombardea barco venezolano
EE.UU. bombardea barco venezolano
Estados Unidos asegura haber bombardeado un barco en el Caribe cargado de drogas procedente de Venezuela
3 de septiembre de 2025

Estados Unidos asegura haber bombardeado un barco en el Caribe cargado de drogas procedente de Venezuela. Donald Trump afirmó que se trataba de una embarcación del Tren de Aragua y que en el ataque murieron 11 supuestos “narcoterroristas”.

Sin embargo, desde Caracas, Nicolás Maduro respondió que todo es un “relato inventado” y su gobierno incluso acusó a Washington de haber usado inteligencia artificial para fabricar las imágenes. Las tensiones no son nuevas: en 2020 EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo, ofreció una recompensa millonaria por su captura y desplegó buques de guerra en el Caribe bajo la excusa de operaciones antidroga.

Hoy, las acusaciones cruzadas vuelven a subir el tono de un conflicto donde, más allá de los barcos y las declaraciones, está en juego el riesgo de una escalada militar en toda la región.

