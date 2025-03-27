POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Bolsonaro será juzgado por intento de golpe de Estado
América Latina
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentará un juicio por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Lula da Silva.
27 de marzo de 2025

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentará un juicio por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Lula da Silva.


El Supremo Tribunal Federal aprobó por unanimidad la imputación por delitos como golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal armada.


La denuncia lo vincula directamente con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de personas irrumpieron violentamente en las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

