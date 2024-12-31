El año sin palabras

El genocidio israelí en Gaza ha cobrado la vida de más de 45,000 personas, dejando además miles de desaparecidos y heridos. El pueblo palestino enfrenta un escenario devastador: bombardeos constantes sobre escuelas que intentan funcionar como refugios, ataques sistemáticos a hospitales, bloqueos al ingreso de ayuda humanitaria, y el uso deliberado de la privación de agua como arma de guerra. Estas acciones, sumadas a una destrucción generalizada y al desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, reflejan una crisis humanitaria sin precedentes. Este ha sido el rostro de la tragedia que los palestinos han enfrentado este año.

Este año estuvo marcado por guerras y conflictos armados en diversas regiones del mundo, desde el Líbano hasta Ucrania y Siria, donde la caída del régimen de Bashar Al Assad trajo consigo un complejo escenario de incertidumbre. Estos enfrentamientos han dejado a su paso una estela de destrucción, miles de heridos y un impacto humanitario devastador que sigue afectando a millones de personas.

Este año, el mundo enfrentó una serie de desastres naturales que dejaron una profunda huella en diversas regiones. Los incendios arrasaron vastas áreas de la Amazonía, la DANA golpeó con fuerza a España, causando inundaciones y daños materiales significativos, mientras que los huracanes en el Caribe azotaron con una intensidad devastadora, dejando a su paso destrucción y miles de personas afectadas. Estos eventos evidencian, una vez más, la urgente necesidad de tomar acciones concretas frente a la crisis climática global.

Para Türkiye, el 2024 fue un año marcado por importantes avances tecnológicos, la celebración de su rica herencia cultural y significativos descubrimientos históricos.