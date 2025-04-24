POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Chile es invitado a los BRICS
02:14
América Latina
Chile es invitado a los BRICS
Chile fue invitado oficialmente a la próxima cumbre de los BRICS
24 de abril de 2025

Chile fue invitado oficialmente a la próxima cumbre de los BRICS, una alianza económica conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que actualmente busca ampliar su influencia en el sur global.

La invitación, extendida por Lula da Silva, llega en un momento clave: con Brasil como anfitrión en 2025 y América Latina atravesando una reconfiguración geopolítica.

La posible participación de Chile —junto a México, Colombia y Uruguay— podría marcar un giro histórico para la región, tradicionalmente alineada con Estados Unidos, y abrir nuevas puertas hacia una mayor autonomía estratégica. Como señaló el presidente Gabriel Boric: “No queremos elegir entre uno u otro; queremos relaciones con todos”.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas