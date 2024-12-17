POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Madre siria se reúne con su hijo
Oriente Medio
Momentos sensibles en Siria tras liberación de prisioneros del regimen de Bashar al-Assad
17 de diciembre de 2024

“Estos cinco minutos equivalen a los 15 años de espera”

Después de 14 años de separación, una madre siria se reencuentra con su hijo, uno de los miles de prisioneros inocentes liberados tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.

El fin del régimen autoritario marcó el inicio de un proceso complejo: los liberados buscan regresar a casa y reencontrarse con sus seres queridos, mientras Siria enfrenta el desafío de reconstruirse.

El gobierno de transición, surgido tras la caída de Assad, trabaja para restablecer el orden y la estabilidad en un país devastado por la guerra y el exilio. Sin embargo, los retos son inmensos: la fragmentación interna, la falta de recursos y la atención urgente a millones de desplazados y exprisioneros marcan esta nueva etapa para Siria.

