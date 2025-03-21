El mundo sin palabras: 16 al 22 de marzo

¿Qué ha pasado en el mundo esta semana?

-La madrugada del 18 de marzo, Israel lanzó un devastador ataque sobre Gaza, dejando más de 900 palestinos muertos, y rompiendo así el acuerdo de alto el fuego. La mayoría de las víctimas son niños, mujeres y ancianos.

-Estados Unidos continúa su ofensiva sobre Yemen, intensificando los bombardeos contra los hutíes y dejando un saldo de 53 muertos. Washington afirma que esta operación responde a que los hutíes reanudaron sus ataques contra barcos mercantes que se dirigen a Israel a través del mar Rojo.

-El miércoles, miles de jubilados argentinos, respaldados por sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores, se movilizaron en el centro de Buenos Aires para protestar contra el plan de ajuste económico implementado por el presidente Javier Milei. La principal demanda de los manifestantes es el aumento de la mayoría de las prestaciones que reciben aproximadamente 7,2 millones de jubilados y pensionados en Argentina. La protesta tuvo como epicentro el Congreso, donde se desplegaron cientos de policías y miembros de otras fuerzas de seguridad para custodiar la zona y evitar posibles disturbios.

-La llegada de la primavera en Türkiye se celebra con un espectáculo natural único: el regreso de las cigüeñas. Estas aves migratorias, que viajan desde África hacia Europa, hacen una parada esencial en tierras turcas, especialmente en las regiones de Anatolia y Tracia. Su presencia se considera un símbolo de renovación y esperanza, y muchas localidades celebran festivales en su honor.