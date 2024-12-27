Ataque al hospital Kamal Adwan

Casi 50 palestinos, incluidos tres trabajadores del sector salud, fueron asesinados en un ataque aéreo israelí contra un edificio ubicado frente al Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza. Entre las víctimas se encontraban Ahmed Samour, pediatra; Israa, técnica de laboratorio; y Fares, técnico de mantenimiento.

El edificio servía como refugio para el personal médico y sus familias en una zona ya devastada por los bombardeos y donde la ayuda humanitaria permanece bloqueada desde hace meses, dejando a miles de personas al borde de la hambruna.

Según el Dr.Abu Safia, director del hospital los ataques comenzaron el 23 de diciembre y continúan hasta hoy, agravando aún más una situación humanitaria ya insostenible.