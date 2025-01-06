Embajador palestino rompe en llanto en la ONU

“Les debemos más que recuerdo.”

El mensaje, escrito en una pizarra utilizada para programar cirugías en el hospital Al Awda, decía: “Quien permanezca hasta el final contará la historia. Hicimos lo que pudimos. Recuérdenos.”

Conmovido por el dolor y la indignación, Mansour responsabilizó a la comunidad internacional por someter a los palestinos en Gaza a un “infierno”. Declaró que los 15 meses de inacción global frente al genocidio israelí en Gaza demuestran que el mundo ha “abandonado a los palestinos a su suerte.”