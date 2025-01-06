POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Embajador palestino rompe en llanto en la ONU
El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, no pudo contener las lágrimas al citar un mensaje dejado por el Dr. Mahmoud Abu Nujaila poco antes de ser asesinado en un ataque israelí al complejo hospitalario en 2023.
6 de enero de 2025

“Les debemos más que recuerdo.”

El mensaje, escrito en una pizarra utilizada para programar cirugías en el hospital Al Awda, decía: “Quien permanezca hasta el final contará la historia. Hicimos lo que pudimos. Recuérdenos.”

Conmovido por el dolor y la indignación, Mansour responsabilizó a la comunidad internacional por someter a los palestinos en Gaza a un “infierno”. Declaró que los 15 meses de inacción global frente al genocidio israelí en Gaza demuestran que el mundo ha “abandonado a los palestinos a su suerte.”

