Embajador designado de EE.UU. en Argentina ¿persona non grata?

01:59
América Latina
Peter Lamelas es el embajador que Estados Unidos quiere mandar a Argentina. Pero sus palabras ya generan polémica.
24 de julio de 2025

Critica la influencia de China en el país y promete apoyar al gobierno de Javier Milei para “buscar justicia” en casos como el atentado a la AMIA y la causa contra Cristina Fernández. Sus declaraciones ante el Congreso de EE.UU. encendieron alarmas en Argentina: gobernadores y diputados denuncian injerencia extranjera y defienden la soberanía nacional. Lamelas, empresario cubano y donante republicano, tiene una relación cercana con Milei; incluso se reunieron en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump.

¿Consideras que Lamelas es el embajador adecuado para Argentina o representa un riesgo para su autonomía?

