América Latina
Centros de IA en la Patagonia
Javier Milei quiere que Argentina sea un centro mundial de inteligencia artificial. ¿Cómo?
24 de marzo de 2025

Instalando al menos cinco centros de datos en la Patagonia. El problema es que estos centros consumen muchísima energía —uno solo puede gastar lo mismo que 700.000 casas en un año— y el país ya tiene problemas para cubrir su demanda eléctrica.Para resolverlo, Milei propone volver a apostar por la energía nuclear. Pero muchas voces ya están alertando: falta un plan claro, podría aumentar la dependencia de combustibles fósiles y convertir al país en un simple proveedor de recursos para potencias extranjeras.

