¿Cuánto sabes de Zohran Mamdani?
01:38
Política
¿Cuánto sabes de Zohran Mamdani?
No viene del establishment. No tiene padrinos políticos. Y no le tiembla la voz al decir Palestina.
27 de junio de 2025

Zohran Mamdani, el joven de 33 años, acaba de vencer en las primarias demócratas al mismísimo Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, siendo así el primer musulmán y el más joven en ocupar el puesto.

Mamdani ha hecho campaña con propuestas claras: alquiler congelado, transporte gratuito, cuidado infantil para todos. Pero también con algo que pocos se atreven a decir en voz alta: su apoyo abierto a Palestina y su denuncia del genocidio en Gaza.

Mientras otros candidatos preparan su primer viaje a Israel, él promete gobernar para todos los neoyorquinos, no para intereses extranjeros.

¿La reacción? Trump ya lo atacó, y quienes se oponen a él han recurrido a un viejo recurso: acusarlo de antisemitismo.
Aún así, Mamdani ha sabido presentarse como una oposición fuerte. Y parece que lo ha conseguido.

