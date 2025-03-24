Bolivia no claudica en su objetivo de una salida al mar

24 de marzo de 2025
Con estas palabras, el presidente de Bolivia, Luis Arce, reafirmó el histórico reclamo marítimo del país andino, en el marco del Día del Mar. Aunque Bolivia disolvió la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR), afirma que la lucha por recuperar una salida al océano no ha terminado, solo ha entrado en una nueva etapa.
Tras décadas de tensiones con Chile, Arce propone retomar las relaciones bilaterales con una agenda más amplia: libre tránsito, comercio, turismo y cooperación regional. Pero sin olvidar que, para Bolivia, el mar sigue siendo una deuda histórica.