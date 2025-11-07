POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Israel asesina menor de 15 años en Yenín
00:25
Oriente Medio
Israel asesina menor de 15 años en Yenín
El asesinato de Abu Saifin, palestino de 15 años, elevó a 56 el número de muertos en Yenín desde el inicio de la ofensiva israelí el 21 de enero.
7 de noviembre de 2025

La violencia no se detiene en Cisjordania.
El asesinato de Abu Saifin, palestino de 15 años, elevó a 56 el número de muertos en Yenín desde el inicio de la ofensiva israelí el 21 de enero, una operación que también ha dejado más de 200 heridos.

Mientras la atención mundial se concentra en Gaza, en Yenín se desarrolla otra devastación silenciosa. Más de 600 viviendas han sido demolidas por completo, lo que representa un tercio del campo de refugiados. Cerca de 22.000 personas han sido desplazadas hacia pueblos y barrios cercanos, perdiendo hogares, recuerdos y estabilidad.

Más vídeos
Estados Unidos decomisa petrolero frente a las costas de Venezuela
Omran Daquesh: antes y después
Niños palestinos juegan entre escombros
La Doctrina Monroe llega a Latinoamérica
¿Quién era el profesor Refaat Alareer?
¿Quién era Abu Shabab?
Celebración en la destrucción
La destrucción del sur de Líbano por Israel
De la Nakba a Chile: la historia de la familia de Aya al Hamidi
Gaza: "versión real de El Juego del Calamar"