Legisladores se enfrentan en el congreso argentino
00:21
América Latina
Legisladores se enfrentan en el congreso argentino
Una pelea estalla en el Parlamente argentino entre políticos. Lo que debía ser un debate sobre la crisis en Bahía Blanca terminó en una pelea escandalosa entre diputados oficialistas y opositores
14 de marzo de 2025

Una pelea estalla en el Parlamente argentino entre políticos. Lo que debía ser un debate sobre la crisis en Bahía Blanca terminó en una pelea escandalosa entre diputados oficialistas y opositores.
El detonante: una moción para iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.Mientras el oficialismo intentaba frenar la discusión, la oposición exigía respuestas. Gritos, empujones y hasta lanzamiento de objetos marcaron una sesión que terminó abruptamente cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, abandonó el recinto. El escándalo cripto de Milei sigue generando tensiones. La oposición lo considera una “criptoestafa” y busca investigar, mientras el oficialismo se divide entre quienes cierran filas con el presidente y quienes piden explicaciones. ¿Es el reflejo de una crisis política en Argentina?

