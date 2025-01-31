POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Trump enviará a migrantes irregulares a Guantánamo
Política
Trump enviará a migrantes irregulares a Guantánamo
Crisis migratoria LATAM periodo Trump
31 de enero de 2025

Con la reciente orden de Trump de ampliar las instalaciones de la prisión de Guantánamo para detenciones indefinidas de migrantes irregulares, se abre un nuevo capítulo en la crisis migratoria.

Guantánamo, conocida por su historial de abusos, torturas y por albergar a prisioneros sin juicio en condiciones extremas, podría convertirse en el nuevo destino de aquellos que buscan refugio en Estados Unidos, pero sin acceso a un proceso justo ni a derechos fundamentales.

Esta medida no solo resalta la creciente militarización de la política migratoria, sino también el riesgo de perpetuar violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas