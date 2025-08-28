Türkiye activa su propia cúpula de acero

Türkiye ha puesto en marcha la Cúpula de Acero, su sistema de defensa aérea de fabricación nacional, marcando un nuevo hito en su industria militar. El presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que este desarrollo coloca al país “en una liga diferente” y refuerza su capacidad para interceptar misiles con tecnología propia. “Ningún país que no pueda desarrollar su propio sistema de defensa aérea puede mirar al futuro con confianza frente a los desafíos actuales”, afirmó. El sistema, valorado en 460 millones de dólares, incluye 47 vehículos Sky Dome y se complementará con tres sistemas HISAR de alcance medio, elevando el poder de disuasión de Türkiye. Desarrollado por Aselsan, incorpora un software de inteligencia artificial que coordina cientos de unidades como si fueran un solo sistema. Con una tasa de producción nacional del 83% y exportaciones a 185 países, la defensa turca busca no solo fortalecer su territorio, sino también ofrecer esta tecnología a países aliados y ampliar su influencia diplomática.