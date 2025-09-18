POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Erdogan responde con firmeza a Netanyahu
“Nunca olvidarán la postura que adoptamos hace 27 años. Que se enojen todo lo que quieran, pero los musulmanes no renunciaremos ni un ápice a nuestros derechos sobre Jerusalén Este”
18 de septiembre de 2025

Con estas palabras firmes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan respondió a Benjamín Netanyahu, quien había afirmado que Jerusalén “siempre será” de Israel y “nunca volverá a dividirse”, evocando un episodio de 1998.Erdogan acusó al primer ministro israelí de actuar con la mentalidad de “quienes buscan parecerse a Hitler” y advirtió que quienes pretendan construir su futuro sobre la opresión y el genocidio “terminarán ahogados en la sangre que han derramado”. 

