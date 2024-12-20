POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
5 Fake News del 2024
América Latina
5 Fake News del 2024
Las fake news que marcaron el año
20 de diciembre de 2024

¿Migrantes haitianos comiendo mascotas en EE.UU.? Falso. Pero el rumor se viralizó tanto que hasta llevó a protestas.

En Reino Unido, un apuñalamiento en una guardería fue rápidamente vinculado al islamismo. No hubo pruebas, pero sí un aumento de la islamofobia.

¿México uniéndose a los BRICS porque EE.UU. planea una invasión? Suena a película, pero fue una de las noticias falsas que explotaron en redes, mostrando cómo el sensacionalismo puede confundir a miles.

Y el clásico de todos los conflictos: actores “fingiendo muertes” en Gaza. Una teoría conspirativa reciclada que sigue sin pruebas, pero que no deja de circular cada vez que hay una tragedia humanitaria.

Más vídeos
Estados Unidos decomisa petrolero frente a las costas de Venezuela
Omran Daquesh: antes y después
Niños palestinos juegan entre escombros
La Doctrina Monroe llega a Latinoamérica
¿Quién era el profesor Refaat Alareer?
¿Quién era Abu Shabab?
Celebración en la destrucción
La destrucción del sur de Líbano por Israel
De la Nakba a Chile: la historia de la familia de Aya al Hamidi
Gaza: "versión real de El Juego del Calamar"