5 Fake News del 2024

¿Migrantes haitianos comiendo mascotas en EE.UU.? Falso. Pero el rumor se viralizó tanto que hasta llevó a protestas.

En Reino Unido, un apuñalamiento en una guardería fue rápidamente vinculado al islamismo. No hubo pruebas, pero sí un aumento de la islamofobia.

¿México uniéndose a los BRICS porque EE.UU. planea una invasión? Suena a película, pero fue una de las noticias falsas que explotaron en redes, mostrando cómo el sensacionalismo puede confundir a miles.

Y el clásico de todos los conflictos: actores “fingiendo muertes” en Gaza. Una teoría conspirativa reciclada que sigue sin pruebas, pero que no deja de circular cada vez que hay una tragedia humanitaria.