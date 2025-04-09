Los pacientes con cáncer en Gaza enfrentan enormes dificultades para acceder a tratamientos médicos desde que el pasado 21 de marzo el ejército israelí destruyó el Hospital de la Amistad Turca-Palestina.

Este hospital, construido por la Agencia de Cooperación y Coordinación Turca (TIKA) entre 2011 y 2017 a lo largo del corredor Netzarim, era el principal centro oncológico del enclave. Su destrucción ha dejado un vacío crítico en la atención médica para pacientes con cáncer.

A pesar de la frecuente escasez en el suministro de medicamentos y la detención de médicos y enfermeros por parte de Israel, “el Hospital de la Amistad Turca-Palestina era, hasta los ataques, el centro más importante para pacientes oncológicos en Gaza, gracias a su personal médico especializado”, explica Halid Salih, uno de los pacientes afectados.

Contaba con ocho bloques interconectados, cuatro quirófanos, unidades de cuidados intensivos, laboratorios y 180 habitaciones, con una superficie total de 33.400 metros cuadrados. Era el único hospital con unidad oncológica en Gaza.

Ahora los pacientes dependen del Hospital Europeo de Gaza, en Jan Yunis, el único centro que actualmente ofrece tratamiento oncológico en todo el enclave, según el doctor Musa es-Sabah, jefe del Departamento de Oncología.

Sin embargo, este hospital carece de medicamentos de quimioterapia y equipos esenciales, y los pacientes enfrentan grandes dificultades para desplazarse entre el norte y el sur de Gaza debido a las restricciones impuestas por Israel.

Como paciente, Salih también expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Hospital Europeo sea destruido por los ataques israelíes, obligando a quienes sufren de cáncer a buscar tratamiento en el extranjero, una tarea que se vuelve imposible por los cierres de fronteras.