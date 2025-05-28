Tras calificar los bombardeos sobre Gaza como una ofensiva militar ilegítima, el ex primer ministro israelí Ehud Olmert criticó con dureza al actual gobierno, liderado por Benjamín Netanyahu. Lo acusó de cometer “crímenes de guerra” que están convirtiendo al territorio palestino ocupado en una zona de desastre humanitario.

En un artículo de opinión inusualmente duro publicado en el diario israelí Haaretz, el ex primer ministro, quien estuvo en el cargo entre 2006 y 2009, afirmó que Tel Aviv está llevando a cabo una campaña de guerra sin propósito, sin objetivos, sin planificación clara y sin posibilidades de éxito.

Varios políticos y exgenerales israelíes se oponen a la ofensiva, que ya ha lanzado 70.000 toneladas de munición sobre Gaza, lo que equivale a seis bombas como la de Hiroshima.

Hasta hace poco, Olmert sostenía que Israel no estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza y que ningún funcionario del gobierno daría la orden de matar indiscriminadamente a palestinos. Sin embargo, cambió su postura ante las matanzas “injustificadas” e “inaceptables” de civiles en una ofensiva “brutal”.

“Lo que estamos haciendo ahora en Gaza es una guerra de devastación: matanzas de civiles de forma indiscriminada, sin límites, crueles y criminales… es el resultado de una política gubernamental consciente, malvada, maliciosa y dictada de forma irresponsable. Sí, Israel está cometiendo crímenes de guerra”, afirmó.

Olmert señaló que la operación militar debió haber terminado a principios de 2024 pero que, sin embargo, ha continuado sin justificación y sin una visión política clara para el futuro de Gaza. El ejército israelí ha actuado de forma “imprudente, temeraria, excesivamente agresiva”, mostrando indiferencia hacia las víctimas palestinas .