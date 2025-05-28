Tras calificar los bombardeos sobre Gaza como una ofensiva militar ilegítima, el ex primer ministro israelí Ehud Olmert criticó con dureza al actual gobierno, liderado por Benjamín Netanyahu. Lo acusó de cometer “crímenes de guerra” que están convirtiendo al territorio palestino ocupado en una zona de desastre humanitario.
En un artículo de opinión inusualmente duro publicado en el diario israelí Haaretz, el ex primer ministro, quien estuvo en el cargo entre 2006 y 2009, afirmó que Tel Aviv está llevando a cabo una campaña de guerra sin propósito, sin objetivos, sin planificación clara y sin posibilidades de éxito.
Varios políticos y exgenerales israelíes se oponen a la ofensiva, que ya ha lanzado 70.000 toneladas de munición sobre Gaza, lo que equivale a seis bombas como la de Hiroshima.
Hasta hace poco, Olmert sostenía que Israel no estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza y que ningún funcionario del gobierno daría la orden de matar indiscriminadamente a palestinos. Sin embargo, cambió su postura ante las matanzas “injustificadas” e “inaceptables” de civiles en una ofensiva “brutal”.
“Lo que estamos haciendo ahora en Gaza es una guerra de devastación: matanzas de civiles de forma indiscriminada, sin límites, crueles y criminales… es el resultado de una política gubernamental consciente, malvada, maliciosa y dictada de forma irresponsable. Sí, Israel está cometiendo crímenes de guerra”, afirmó.
Olmert señaló que la operación militar debió haber terminado a principios de 2024 pero que, sin embargo, ha continuado sin justificación y sin una visión política clara para el futuro de Gaza. El ejército israelí ha actuado de forma “imprudente, temeraria, excesivamente agresiva”, mostrando indiferencia hacia las víctimas palestinas.
Críticas por bloqueo de ayuda humanitaria
Aunque parte la opinión pública internacional se ha manifestado en contra de Israel desde octubre de 2023, no fue sino hasta hace unos días que algunos de sus aliados occidentales más cercanos comenzaron a reducir su apoyo a Tel Aviv. Los líderes del Reino Unido, Francia y Canadá emitieron una declaración conjunta la semana pasada en la que calificaron de “totalmente desproporcionada” la escalada israelí en Gaza. Amenazaron con tomar medidas concretas contra Israel si este no detenía su ofensiva y no levantaba las restricciones a la ayuda humanitaria.
Miles de niños enfrentan desnutrición aguda en Gaza después de casi tres meses de que Israel bloqueara el ingreso de alimentos y medicinas para los 2,3 millones de palestinos sometidos a bombardeos continuos desde hace 20 meses.
A comienzos de esta semana, Tel Aviv permitió el ingreso de un número limitado de camiones con ayuda humanitaria, presionado por la comunidad internacional y con el temor de perder apoyo. Pero para muchos, esto es demasiado poco y demasiado tarde. Funcionarios de la ONU describieron el volumen de ayuda permitido como “una gota en el océano”. El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que 71.000 niños y más de 17.000 madres necesitan tratamiento urgente por desnutrición aguda.
En este contexto, Olmert acusó al Gobierno de Netanyahu de aplicar “de forma activa, decidida y premeditada” una política de hambre en Gaza.
“Sí, hemos estado negando a los gazatíes alimentos, medicinas y necesidades básicas como parte de una política explícita. Netanyahu, como siempre, intenta disfrazar las órdenes que ha dado para evadir la responsabilidad legal y penal cuando llegue el momento”, afirmó.
El exprimer ministro también denunció la “masacre de civiles palestinos en Cisjordania (ocupada)”. Señaló que las unidades policiales y militares desplegadas en la zona ignoran los crímenes atroces que se cometen a diario en ese territorio palestino.
“Es hora de detenernos, antes de que todos seamos expulsados de la familia de naciones y llevados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, sin una defensa válida. Basta ya”, concluyó Olmert.