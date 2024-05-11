Partamos de una premisa: la vida es conflicto. El conflicto es una parte inherente de la existencia humana, consecuencia de nuestras interacciones con el entorno para satisfacer necesidades.

Este conflicto suele resaltar la contradicción existente entre nuestro bienestar personal y el de nuestra comunidad, o el de nuestro grupo en contraposición al bienestar de otros grupos. El no saber canalizar adecuadamente esta tensión puede ser la fuente de la violencia.

Si bien la violencia puede ser mitigada, el conflicto no. El conflicto es y será un elemento central de la historia humana.

Por su parte, la literatura también se encuentra repleta de historias que suelen retratar la tensión existente durante un conflicto.

Entendiendo la violencia a través de los libros

La complejidad de la violencia en América Latina adquiere dimensiones invisibles que muchas veces escapan de los tantos informes elaborados sobre la región.

Cuando tratamos de comprender la violencia en la región, solemos obviar uno de sus aspectos más simbólicos: la literatura.

La literatura no sustituye el trabajo esmerado por obtener y sistematizar una gran cantidad de datos. Por el contrario, la literatura es la clave interpretativa de la violencia latinoamericana, pues nos permite conectar lo visible —los datos— con lo invisible —la experiencia—.

Es precisamente esta subjetividad, muchas veces no relatada en los informes, la que nos ayuda a ver la historia completa.

Y es que hay algo fundamental en el fenómeno de la violencia: para poder combatirlo, primero debemos comprenderlo.

La violencia cíclica y silenciosa

Una de las características más preocupantes de la violencia en América Latina es la internalización de este fenómeno en las relaciones sociales. Su omnipresencia la hace invisible para víctimas y victimarios.

Juan Rulfo, reconocido escritor mexicano, en su aclamado "Pedro Páramo", retrata la violencia como un fenómeno que va más allá de lo netamente físico, y más como un elemento de coerción psicológica constante: