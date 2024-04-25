Asimismo, Türkiye registró 2,4 millones de visitantes extranjeros en enero de este año y 2,2 millones en febrero, de acuerdo a las estadísticas de entrada y salida de las fronteras, mientras que el año pasado alcanzó un total de 3,8 millones de visitantes que ingresaron al país.

Esto significa que el número de extranjeros que visitaron Türkiye en el primer bimestre aumentó un 12 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 4,3 millones. Los primeros dos meses de 2024, junto con todo el año 2023, vieron un total de 61,3 millones de turistas llegar a Türkiye.

Los turistas iraníes fueron 437.900, seguidos por Rusia con 433.600 y Bulgaria con 345.300. Estambul encabezó la lista de ciudades por donde los visitantes ingresaron al país, seguida por Edirne, en la frontera con Grecia, También se destacan en la lista el resort turístico de la Riviera turca de Antalya, Artvin y Agri.