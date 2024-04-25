TÜRKİYE
Auge turístico en Türkiye: 4,3 millones de visitas a principios de 2024
Türkiye recibió más de 4,3 millones de turistas en los primeros dos meses de 2024, principalmente visitantes de Irán, Bulgaria y Rusia, según datos del Ministerio de Cultura y Turismo.
Estambul ocupó el primer lugar en la lista de ciudades donde los visitantes de Türkiye ingresaron al país. / Foto: AA
25 de abril de 2024

Türkiye ha recibido más de 4,3 millones de turistas en los primeros dos meses de este año, en su mayoría visitantes extranjeros que llegaron desde los países vecinos de Irán, Bulgaria y Rusia.

Según datos del Ministerio de Cultura y Turismo, el país recibió 56,6 millones de visitantes de otros países el año pasado, incluyendo 49,2 millones de extranjeros y 7,4 millones de ciudadanos turcos que residen en el exterior.

Asimismo, Türkiye registró 2,4 millones de visitantes extranjeros en enero de este año y 2,2 millones en febrero, de acuerdo a las estadísticas de entrada y salida de las fronteras, mientras que el año pasado alcanzó un total de 3,8 millones de visitantes que ingresaron al país.

Esto significa que el número de extranjeros que visitaron Türkiye en el primer bimestre aumentó un 12 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 4,3 millones. Los primeros dos meses de 2024, junto con todo el año 2023, vieron un total de 61,3 millones de turistas llegar a Türkiye.

Los turistas iraníes fueron 437.900, seguidos por Rusia con 433.600 y Bulgaria con 345.300. Estambul encabezó la lista de ciudades por donde los visitantes ingresaron al país, seguida por Edirne, en la frontera con Grecia, También se destacan en la lista el resort turístico de la Riviera turca de Antalya, Artvin y Agri.

FUENTE:TRT Español y agencias
