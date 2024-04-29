El segundo debate presidencial en México puso cara a cara este domingo a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y a la opositora Xóchitl Gálvez, a 35 días de las elecciones presidenciales del 2 de junio.

De acuerdo con el esquema previsto por el Instituto Nacional Electoral (INE), los cuatro segmentos abordados fueron empleo e inflación, pobreza y desigualdad, infraestructura y desarrollo, cambio climático y desarrollo sustentable.

Sin embargo, como ya ocurrió en el primer debate hace tres semanas, las propuestas y planes de cada uno de los aspirantes fueron apenas mencionadas y se intercalaron con constantes ataques cruzados.

La exsenadora Gálvez, candidata de la coalición del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), intentó desde el inicio debilitar a Sheinbaum, llamándola “candidata mentirosa” y “narcocandidata”.

Mostrando un cartel en el que se leía “amigo date cuenta Claudia miente”, Gálvez acusó a Scheinbaum de incurrir en evasión fiscal al llevar recursos de su familia a paraísos fiscales y de ayudar a su exesposo para que fuera exonerado por un supuesto caso de robo.

Por su parte, Sheinbaum insistió en asociar la figura de la candidata opositora con la corrupción denunciada en gobiernos anteriores, y aludió a contratos millonarios de la exsenadora en periodos en que ocupó cargos públicos.

Mientras tanto, el tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, del Partido Movimiento Ciudadano, intentó distinguirse del tono confrontador de las dos candidatas y colocar propuestas que le permitan cosechar más apoyo.

Propuestas económicas y acusaciones cruzadas

Al momento de debatir sobre economía, Gálvez atacó al gobierno de López Obrador, asegurando que ha incrementado la deuda externa y elevado el déficit fiscal al financiar a la endeudada empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex).