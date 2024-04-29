El segundo debate presidencial en México puso cara a cara este domingo a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y a la opositora Xóchitl Gálvez, a 35 días de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
De acuerdo con el esquema previsto por el Instituto Nacional Electoral (INE), los cuatro segmentos abordados fueron empleo e inflación, pobreza y desigualdad, infraestructura y desarrollo, cambio climático y desarrollo sustentable.
Sin embargo, como ya ocurrió en el primer debate hace tres semanas, las propuestas y planes de cada uno de los aspirantes fueron apenas mencionadas y se intercalaron con constantes ataques cruzados.
La exsenadora Gálvez, candidata de la coalición del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), intentó desde el inicio debilitar a Sheinbaum, llamándola “candidata mentirosa” y “narcocandidata”.
Mostrando un cartel en el que se leía “amigo date cuenta Claudia miente”, Gálvez acusó a Scheinbaum de incurrir en evasión fiscal al llevar recursos de su familia a paraísos fiscales y de ayudar a su exesposo para que fuera exonerado por un supuesto caso de robo.
Por su parte, Sheinbaum insistió en asociar la figura de la candidata opositora con la corrupción denunciada en gobiernos anteriores, y aludió a contratos millonarios de la exsenadora en periodos en que ocupó cargos públicos.
Mientras tanto, el tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, del Partido Movimiento Ciudadano, intentó distinguirse del tono confrontador de las dos candidatas y colocar propuestas que le permitan cosechar más apoyo.
Propuestas económicas y acusaciones cruzadas
Al momento de debatir sobre economía, Gálvez atacó al gobierno de López Obrador, asegurando que ha incrementado la deuda externa y elevado el déficit fiscal al financiar a la endeudada empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por su parte, la candidata de Morena, quien promueve la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación de López Obrador, defendió los avances del último periodo mediante cifras de empleo, pobreza y crecimiento económico.
Sheinbaum aseguró durante el debate que la llegada de López Obrador supuso terminar con el neoliberalismo, la privatización con corrupción, las deudas privadas convertidas en públicas, las pensiones del hambre y el aumento de impuestos.
Luego, afirmó que el gobierno saliente ha sido “humanista, honesto, protector del patrimonio, protector de salarios y pensiones” y no subió impuestos.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el tercer aspirante en intención de voto según las encuestas, aprovechó sus intervenciones para proponer una reforma fiscal, la mejora del sistema de salud, un programa de atención a la primera infancia, el aumento del salario mínimo mensual en más de treinta por ciento para llevarlo a diez mil pesos mexicanos y una “jornada laboral digna” que incluya dos días de descanso obligatorio en la semana.
‘Ganadores’ y tendencias
Al finalizar el encuentro, que duró dos horas, la oficialista afirmó haber ganado el debate: “A pesar de las calumnias, hemos ganado el debate porque hemos presentado propuestas y un plan de desarrollo. El modelo neoliberal del PRIAN fracasó”.
Por su parte, Gálvez cerró su participación al asegurar que “México tiene dos caminos: claudicar o despertar”, en una suerte de juego de palabras con el nombre de Claudia Sheinbaum.
Los analistas han descartado que puedan darse cambios drásticos en las tendencias tras el debate. Al momento, la aspirante de Morena y sucesora del proyecto de gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como puntera en las preferencias electorales superando por más de veinte puntos a la opositora.