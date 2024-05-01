Los estudiantes de la Universidad de Columbia que han demostrado su apoyo a Palestina fueron desalojados este martes por la noche por la policía; al menos cincuenta fueron arrestados. La redada que sufrieron los jóvenes ha tenido lugar en el epicentro de las manifestaciones que sacuden ahora todo Estados Unidos.
De acuerdo a medios locales, agentes de Policía de la Ciudad de Nueva York ingresaron al edificio Hamilton Hall y arrestaron a los manifestantes, mientras estudiantes que estaban fuera del campus abucheaban la redada.
Tras el arresto, los agentes, que estaban fuertemente armados, subieron a un autobús con unos cincuenta detenidos, cada uno de ellos con las manos atadas a la espalda.
La redada policial se llevó a cabo después de de que el Departamento de Policía de Nueva York recibiera un aviso de Columbia "autorizando a los agentes a tomar medidas".
Asimismo, el presidente de la universidad, Minouche Shafik, ha pedido a la policía que permanezca en el campus hasta el 17 de mayo.
El despliegue policial se produjo después de que la universidad amenazara a los manifestantes con la expulsión.
¿Por qué se manifiestan los estudiante?
Los manifestantes exigen el fin de los ataques israelíes en Gaza y de la ocupación en los territorios palestinos, y que la universidad rompa sus vínculos con Israel. Ahora, también piden el regreso del centenar de estudiantes suspendidos tras la última fuerte intervención policial.
Desde hace dos semanas, los estudiantes libran una tensa pulseada con las autoridades de la institución, viéndose afectados por duras sanciones, pero firmes en ejercer su derecho a la libertad de expresión.
En los últimos días, la Universidad de Columbia amenazó con expulsar a quienes continúen manifestándose en el campus. Sin embargo, los estudiantes ratificaron que no se irán y llamaron a todos sus simpatizantes a sumarse a la protesta.
"Tomar nuestro campus es la única y la última respuesta a una institución que no obedece sus propias normas ni reglas éticas", dijeron el lunes los líderes de la protesta en una conferencia de prensa.
Sin embargo, la tensión y la cercanía con la policía ha mantenido a los jóvenes en alerta. "Te despiertas por la mañana y todo lo que oyes son helicópteros y sirenas policiales. Y te enteras de que tus compañeros de clase han sido golpeados o detenidos", sostiene el estudiante de Derecho Mohamed Ali.