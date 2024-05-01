Los estudiantes de la Universidad de Columbia que han demostrado su apoyo a Palestina fueron desalojados este martes por la noche por la policía; al menos cincuenta fueron arrestados. La redada que sufrieron los jóvenes ha tenido lugar en el epicentro de las manifestaciones que sacuden ahora todo Estados Unidos.

De acuerdo a medios locales, agentes de Policía de la Ciudad de Nueva York ingresaron al edificio Hamilton Hall y arrestaron a los manifestantes, mientras estudiantes que estaban fuera del campus abucheaban la redada.

Tras el arresto, los agentes, que estaban fuertemente armados, subieron a un autobús con unos cincuenta detenidos, cada uno de ellos con las manos atadas a la espalda.

La redada policial se llevó a cabo después de de que el Departamento de Policía de Nueva York recibiera un aviso de Columbia "autorizando a los agentes a tomar medidas".

Asimismo, el presidente de la universidad, Minouche Shafik, ha pedido a la policía que permanezca en el campus hasta el 17 de mayo.

El despliegue policial se produjo después de que la universidad amenazara a los manifestantes con la expulsión.