A tan solo tres meses de haber ganado la reelección en El Salvador, Nayib Bukele consolida su poder con el nuevo Congreso que asumió este miércoles y en el que el partido que fundó, Nuevas Ideas, tiene mayoría.

El Congreso realizó su primera sesión plenaria, durante la cual dejó pendiente la ratificación de una ley para facilitar cambios de la Constitución, entre ellos una reforma a la reelección. El período de los nuevos legisladores terminará el 30 de abril de 2027.

En esta nueva legislatura, que se redujo de 84 a 60 diputados a partir de una medida aprobada en junio pasado, la bancada del partido gobernante Nuevas Ideas tiene 54 escaños, es decir, el noventa por ciento de los diputados.

Asimismo, Nuevas Ideas cuenta con el apoyo de los tres representantes de los aliados de Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), para hacer un total de 57 votos de 60.

Por su parte, la oposición estará representada únicamente por tres diputados, dos de la Alianza Republicana Nacionalista y uno del partido Vamos.

El diputado Ernesto Castro, del partido con mayoría, presidirá tres años más el Congreso unicameral. También fueron reelegidos los diputados Suecy Callejas y Rodrigo Ayala como vicepresidentes, y la diputada Elisa Rosales como primera secretaria de la junta directiva, todos de Nuevas Ideas. Asimismo, dos diputados de partidos aliados fueron elegidos para ocupar las dos secretarías de la junta directiva.