A tan solo tres meses de haber ganado la reelección en El Salvador, Nayib Bukele consolida su poder con el nuevo Congreso que asumió este miércoles y en el que el partido que fundó, Nuevas Ideas, tiene mayoría.
El Congreso realizó su primera sesión plenaria, durante la cual dejó pendiente la ratificación de una ley para facilitar cambios de la Constitución, entre ellos una reforma a la reelección. El período de los nuevos legisladores terminará el 30 de abril de 2027.
En esta nueva legislatura, que se redujo de 84 a 60 diputados a partir de una medida aprobada en junio pasado, la bancada del partido gobernante Nuevas Ideas tiene 54 escaños, es decir, el noventa por ciento de los diputados.
Asimismo, Nuevas Ideas cuenta con el apoyo de los tres representantes de los aliados de Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), para hacer un total de 57 votos de 60.
Por su parte, la oposición estará representada únicamente por tres diputados, dos de la Alianza Republicana Nacionalista y uno del partido Vamos.
El diputado Ernesto Castro, del partido con mayoría, presidirá tres años más el Congreso unicameral. También fueron reelegidos los diputados Suecy Callejas y Rodrigo Ayala como vicepresidentes, y la diputada Elisa Rosales como primera secretaria de la junta directiva, todos de Nuevas Ideas. Asimismo, dos diputados de partidos aliados fueron elegidos para ocupar las dos secretarías de la junta directiva.
En su primera sesión, el nuevo Congreso decidió reformar su reglamento interior para sancionar a diputados que no asistan a las comisiones, reestructuró las comisiones de trabajo y además facultó al presidente de los legisladores para que, en casos de conmoción interna, las sesiones puedan ser convocadas de manera virtual en medios idóneos con máxima publicidad.
Reformas a la Constitución
El Congreso saliente aprobó este lunes una reforma para acelerar cambios a la Constitución, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Bukele, con los votos de 66 de los 84 diputados.
La Constitución, vigente desde 1983, establece que una reforma debe ser aprobada en primera instancia por "la mitad más uno" de los diputados y luego "ratificada" por la siguiente legislatura con "dos tercios" de los votos.
Con la reforma introducida, ahora se incluye que una misma legislatura podrá ratificar los cambios de la Carta Magna "con el voto de tres cuartas partes". Esta modificación abre una vía para que el Ejecutivo pueda modificar la Constitución con mayor facilidad, ya que tiene suficientes votos en el parlamento para aprobar propuestas sin mayores demoras.
Sin embargo, durante la sesión del miércoles se decidió dejar pendiente la ratificación de la reforma constitucional, ya que se consideró que había que solventar otros aspectos antes de la ratificación, según explicó un portavoz del partido gobernante a AFP.