ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Periodistas palestinos ganan el Premio Mundial de Libertad de Prensa
La UNESCO reconoció la "valentía" de los periodistas que se enfrentan a "circunstancias peligrosas" en Gaza, donde la ofensiva de Israel ha matado a más de 140 reporteros desde octubre de 2023.
Periodistas palestinos ganan el Premio Mundial de Libertad de Prensa
La agresión de Israel contra Gaza se ha convertido en el conflicto más letal y peligroso para los periodistas en la historia reciente, dicen expertos de la ONU. / Foto: AA
3 de mayo de 2024

La UNESCO, el organismo de la ONU que promueve la paz y la seguridad a nivel mundial, otorgó su Premio Mundial a la Libertad de Prensa a todos los periodistas palestinos que cubren el conflicto en Gaza, donde Israel lanzó hace más de seis meses una brutal agresión que ha matado a miles de civiles y ha convertido el enclave en el lugar "más letal" para los periodistas en la historia reciente.

"En estos tiempos de oscuridad y desesperanza, queremos transmitir un firme mensaje de solidaridad y reconocimiento a los periodistas palestinos que están cubriendo esta crisis en circunstancias tan dramáticas", anunció Mauricio Weibel, presidente del jurado internacional de profesionales de los medios de comunicación.

"Como humanidad, tenemos una enorme deuda con su valentía y su compromiso con la libertad de expresión", añadió.

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, dijo que el premio rinde “homenaje al valor de los periodistas que se enfrentan a circunstancias difíciles y peligrosas".

La semana pasada, un periodista palestino murió en un bombardeo israelí en Gaza, lo que aumentó el número de reporteros fallecidos a 142 desde el 7 de octubre de 2023, según la Agencia Anadolu.

Salem Abu Toyor, reportero de Al-Quds TV, y su hijo perdieron la vida cuando aviones de combate israelíes atacaron su casa en el campamento de Nuseirat en el centro de Gaza, dijo el canal de televisión.

Los dos fueron enterrados en la central ciudad de Deir al Balah.

'Ningún periodista en Gaza se salva'

Recomendados

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ––un organismo global que promueve la libertad de prensa en todo el mundo–– advirtió que los periodistas en Gaza enfrentan riesgos especialmente altos cuando intentan cubrir la ofensiva lanzada por Israel, incluidos los devastadores ataques aéreos.

Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras, una organización no gubernamental con sede en París centrada en salvaguardar el derecho a la libertad de información, dijo: "Si las cifras muestran algo, es que desde el 7 de octubre, ningún lugar en Gaza es seguro, ningún periodista en Gaza se salva y la masacre no ha cesado. Reiteramos nuestro llamado urgente para proteger a los periodistas en Gaza".

El único premio de la ONU para periodistas

El Premio Mundial de la Libertad de Prensa honra una contribución destacada a la defensa y/o promoción de la libertad de prensa en cualquier parte del mundo, especialmente cuando se ha logrado en medio del peligro.

Es el único premio de este tipo otorgado a periodistas por la ONU.

La actual agresión israelí contra Gaza deja cifras devastadoras. El ejército israelí ha matado al menos a 34.596 palestinos, de los cuales un alarmante 70 por ciento son bebés, niños y mujeres, dicen funcionarios palestinos.

Además, más de 77.816 personas han resultado heridas, mientras que se teme que más de 10.000 personas estén enterradas bajo los escombros de las estructuras bombardeadas.

Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar