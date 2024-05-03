La UNESCO, el organismo de la ONU que promueve la paz y la seguridad a nivel mundial, otorgó su Premio Mundial a la Libertad de Prensa a todos los periodistas palestinos que cubren el conflicto en Gaza, donde Israel lanzó hace más de seis meses una brutal agresión que ha matado a miles de civiles y ha convertido el enclave en el lugar "más letal" para los periodistas en la historia reciente.

"En estos tiempos de oscuridad y desesperanza, queremos transmitir un firme mensaje de solidaridad y reconocimiento a los periodistas palestinos que están cubriendo esta crisis en circunstancias tan dramáticas", anunció Mauricio Weibel, presidente del jurado internacional de profesionales de los medios de comunicación.

"Como humanidad, tenemos una enorme deuda con su valentía y su compromiso con la libertad de expresión", añadió.

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, dijo que el premio rinde “homenaje al valor de los periodistas que se enfrentan a circunstancias difíciles y peligrosas".

La semana pasada, un periodista palestino murió en un bombardeo israelí en Gaza, lo que aumentó el número de reporteros fallecidos a 142 desde el 7 de octubre de 2023, según la Agencia Anadolu.

Salem Abu Toyor, reportero de Al-Quds TV, y su hijo perdieron la vida cuando aviones de combate israelíes atacaron su casa en el campamento de Nuseirat en el centro de Gaza, dijo el canal de televisión.

Los dos fueron enterrados en la central ciudad de Deir al Balah.

'Ningún periodista en Gaza se salva'