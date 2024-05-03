La UNESCO, el organismo de la ONU que promueve la paz y la seguridad a nivel mundial, otorgó su Premio Mundial a la Libertad de Prensa a todos los periodistas palestinos que cubren el conflicto en Gaza, donde Israel lanzó hace más de seis meses una brutal agresión que ha matado a miles de civiles y ha convertido el enclave en el lugar "más letal" para los periodistas en la historia reciente.
"En estos tiempos de oscuridad y desesperanza, queremos transmitir un firme mensaje de solidaridad y reconocimiento a los periodistas palestinos que están cubriendo esta crisis en circunstancias tan dramáticas", anunció Mauricio Weibel, presidente del jurado internacional de profesionales de los medios de comunicación.
"Como humanidad, tenemos una enorme deuda con su valentía y su compromiso con la libertad de expresión", añadió.
Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, dijo que el premio rinde “homenaje al valor de los periodistas que se enfrentan a circunstancias difíciles y peligrosas".
La semana pasada, un periodista palestino murió en un bombardeo israelí en Gaza, lo que aumentó el número de reporteros fallecidos a 142 desde el 7 de octubre de 2023, según la Agencia Anadolu.
Salem Abu Toyor, reportero de Al-Quds TV, y su hijo perdieron la vida cuando aviones de combate israelíes atacaron su casa en el campamento de Nuseirat en el centro de Gaza, dijo el canal de televisión.
Los dos fueron enterrados en la central ciudad de Deir al Balah.
'Ningún periodista en Gaza se salva'
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ––un organismo global que promueve la libertad de prensa en todo el mundo–– advirtió que los periodistas en Gaza enfrentan riesgos especialmente altos cuando intentan cubrir la ofensiva lanzada por Israel, incluidos los devastadores ataques aéreos.
Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras, una organización no gubernamental con sede en París centrada en salvaguardar el derecho a la libertad de información, dijo: "Si las cifras muestran algo, es que desde el 7 de octubre, ningún lugar en Gaza es seguro, ningún periodista en Gaza se salva y la masacre no ha cesado. Reiteramos nuestro llamado urgente para proteger a los periodistas en Gaza".
El único premio de la ONU para periodistas
El Premio Mundial de la Libertad de Prensa honra una contribución destacada a la defensa y/o promoción de la libertad de prensa en cualquier parte del mundo, especialmente cuando se ha logrado en medio del peligro.
Es el único premio de este tipo otorgado a periodistas por la ONU.
La actual agresión israelí contra Gaza deja cifras devastadoras. El ejército israelí ha matado al menos a 34.596 palestinos, de los cuales un alarmante 70 por ciento son bebés, niños y mujeres, dicen funcionarios palestinos.
Además, más de 77.816 personas han resultado heridas, mientras que se teme que más de 10.000 personas estén enterradas bajo los escombros de las estructuras bombardeadas.