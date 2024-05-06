Un barco que transporta ayuda humanitaria para Gaza zarpó desde el sur de Türkiye este domingo hacia el asediado enclave palestino.

En total, 5.066 toneladas de ayuda, incluyendo alimentos, productos para el cuidado de bebés, sacos de dormir y productos sin gluten se cargaron a la embarcación en el puerto internacional de Mersin, bajo la dirección de la Media Luna Roja Turca.

Durante la ceremonia de despedida del “11th Goodness Ship”, el vicepresidente de la Media Luna Roja Turca, Ramazan Saygili, dijo que la organización enviaría pronto otro barco a Gaza.

"Estamos enviando el barco de mayor tonelaje que jamás hayamos flotado... La operación de ayuda de Türkiye continuará hasta que el último gazatí regrese a su hogar y encuentre la paz", añadió Saygili.