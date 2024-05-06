TÜRKİYE
Barco con más de 5.000 toneladas de ayuda para Gaza zarpa de Türkiye
La ayuda a bordo del “11th Goodness Ship” incluye alimentos, productos para el cuidado del bebé y sacos de dormir.
El barco navegará hacia el puerto egipcio de Al Arish, desde donde su contenido será transferido a la cercana Gaza. / Foto: Twitter@RedCrescent / Others
6 de mayo de 2024

Un barco que transporta ayuda humanitaria para Gaza zarpó desde el sur de Türkiye este domingo hacia el asediado enclave palestino.

En total, 5.066 toneladas de ayuda, incluyendo alimentos, productos para el cuidado de bebés, sacos de dormir y productos sin gluten se cargaron a la embarcación en el puerto internacional de Mersin, bajo la dirección de la Media Luna Roja Turca.

Durante la ceremonia de despedida del “11th Goodness Ship”, el vicepresidente de la Media Luna Roja Turca, Ramazan Saygili, dijo que la organización enviaría pronto otro barco a Gaza.

"Estamos enviando el barco de mayor tonelaje que jamás hayamos flotado... La operación de ayuda de Türkiye continuará hasta que el último gazatí regrese a su hogar y encuentre la paz", añadió Saygili.

Se espera que el barco esté en el mar apenas unos dos días mientras navega hacia el puerto egipcio de Al Arish, desde donde su contenido será transferido a Gaza.

Casi 34.700 palestinos han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, la gran mayoría de los cuales eran mujeres y niños, y otros 78.000 resultaron heridos, según las autoridades de salud palestinas.

Casi siete meses después de que Israel lanzara su agresión, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas, lo que ha obligado al 85 por ciento de la población en el enclave a sufrir desplazamiento interno en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas, según la ONU.

FUENTE:TRT Español y agencias
