A cinco meses de asumir la presidencia de Argentina, Javier Milei enfrentó este jueves el segundo paro general convocado por los sindicatos, en una semana que estuvo marcada por movilizaciones y asambleas.

Estas protestas se llevaron a cabo en rechazo a las reformas económicas, impositivas, del Estado y, principalmente, la reforma laboral que impulsa el Gobierno a través de su ya famosa “Ley de Bases”, que fue aprobada por Diputados y pasará ahora a tratarse en el Senado.

El paro general fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, y secundada por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).

La protesta fue acatada prácticamente por todos los gremios del transporte público. También se adhirieron los sindicatos que reúnen a los empleados de bancos, trabajadores estatales, portuarios y chóferes de camiones de carga, entre otros.

Mientras tanto, el sindicato de trabajadores estatales (ATE) reportó una adhesión del 97 por ciento, y se cerraron escuelas públicas, bancos y servicios.

En algunas ciudades del país hubo movilizaciones, mientras que en otras zonas el alto acatamiento de la medida dejó las calles desiertas.

La CGT destacó "la contundencia del paro"

Por la tarde del jueves, los dirigentes de la CGT brindaron una conferencia de prensa a través de la cual celebraron "la contundencia del paro".

Héctor Daer, co-secretario general, aseguró que la adhesión "demuestra que el Gobierno tiene que tomar nota".

"Nosotros tomamos nota del acompañamiento y el Gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores y trabajadoras para reconfigurar su política de ajuste, su política que nos está llevando a extremos de la ciudadanía que difícilmente se pueda recuperar", manifestó.

Luego, Daer calificó al paro como "un éxito" y un "llamado de atención a las autoridades para tener que encontrar un rumbo que rectifique este daño social que están llevando adelante con las medidas que están tomando estos días".