A cinco meses de asumir la presidencia de Argentina, Javier Milei enfrentó este jueves el segundo paro general convocado por los sindicatos, en una semana que estuvo marcada por movilizaciones y asambleas.
Estas protestas se llevaron a cabo en rechazo a las reformas económicas, impositivas, del Estado y, principalmente, la reforma laboral que impulsa el Gobierno a través de su ya famosa “Ley de Bases”, que fue aprobada por Diputados y pasará ahora a tratarse en el Senado.
El paro general fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, y secundada por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).
La protesta fue acatada prácticamente por todos los gremios del transporte público. También se adhirieron los sindicatos que reúnen a los empleados de bancos, trabajadores estatales, portuarios y chóferes de camiones de carga, entre otros.
Mientras tanto, el sindicato de trabajadores estatales (ATE) reportó una adhesión del 97 por ciento, y se cerraron escuelas públicas, bancos y servicios.
En algunas ciudades del país hubo movilizaciones, mientras que en otras zonas el alto acatamiento de la medida dejó las calles desiertas.
La CGT destacó "la contundencia del paro"
Por la tarde del jueves, los dirigentes de la CGT brindaron una conferencia de prensa a través de la cual celebraron "la contundencia del paro".
Héctor Daer, co-secretario general, aseguró que la adhesión "demuestra que el Gobierno tiene que tomar nota".
"Nosotros tomamos nota del acompañamiento y el Gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores y trabajadoras para reconfigurar su política de ajuste, su política que nos está llevando a extremos de la ciudadanía que difícilmente se pueda recuperar", manifestó.
Luego, Daer calificó al paro como "un éxito" y un "llamado de atención a las autoridades para tener que encontrar un rumbo que rectifique este daño social que están llevando adelante con las medidas que están tomando estos días".
Asimismo, según su balance, los trabajadores de Argentina "han demostrado en forma contundente" que la agenda que motivó esta medida de fuerza "tenía el sustento social y político para llevarse adelante".
"Cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, las políticas que se llevan adelante. Estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado social de nuestro país", aseveró.
Por su parte, Pablo Moyano, otro de los líderes de la CGT, sostuvo que la huelga "fue una clara muestra del hastío que tiene la gente".
El Gobierno de Milei asegura que la huelga es "política"
El Gobierno de Javier Milei le restó importancia al paro y aseguró que se trata de una iniciativa "claramente política".
"Es una huelga claramente política que complica la vida a muchas personas y que se lleva a cabo con extorsiones y amenazas", manifestó el portavoz de Presidencia, Manuel Adorni, durante sus habituales conferencias de prensa matutinas.
Protestas en las calles
Además del paro general del jueves, durante toda la semana se llevaron a cabo asambleas y movilizaciones en el país.
El lunes se desarrollaron asambleas organizadas por sindicatos aeronáuticos, marítimos, portuarios y ferroviarios. Mientras las asambleas transcurrían, en varias estaciones del metro de Buenos Aires los usuarios pudieron acceder gratuitamente a los vagones. En tanto, la estatal Aerolíneas Argentinas tuvo que reprogramar al menos 20 vuelos en distintos aeropuertos de todo el país.
Luego, el martes se desarrollaron amplias movilizaciones convocadas por organizaciones sociales. Miles de manifestantes bloquearon los accesos a Buenos Aires y realizaron cortes en varios puntos del país.
El objetivo de estas marchas fue mostrar su descontento con las políticas de ajuste de Milei, y también hacer hincapié en la falta de alimentos para los comedores comunitarios que asisten a familias sin recursos y que dejaron de recibir alimentos desde que asumió el nuevo Gobierno.