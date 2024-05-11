El Festival de la Canción de Eurovisión 2024 tendrá su final este sábado en medio de polémicas, protestas contra la participación de Israel y la expulsión del concursante de Holanda, Joost Klein.
La decisión de expulsar a Klein ocurre apenas horas antes del evento final y se desprende de un incidente tras bastidores que está bajo investigación de la Policía.
La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el concurso, explicó que las autoridades suecas investigan “una denuncia realizada por una mujer del equipo de producción” y señaló que no sería apropiado que Klein pudiera participar mientras se desarrolla un proceso en su contra.
Los rumores apuntaban a que lo ocurrido podría estar relacionado con la delegación de Israel, luego de un incidente durante una rueda de prensa este jueves, en la que se escuchó a Klein presionar a Eden Golan, concursante israelí, para que justificara su participación en Eurovisión. Sin embargo, la UER aclaró que la decisión de expulsar a Klein “no implicaba a ningún otro artista o miembro de las delegaciones”.
El incidente con la participante de Israel
Durante la rueda de prensa, un periodista polaco le preguntó a Golan si ella pensaba que podía causar un riesgo de seguridad para otros participantes al asistir al evento de Eurovisión en medio de la agresión "genocida" de Israel en Gaza.
El presentador sueco Jovan Radomir intervino rápidamente y le dijo a Golan que no tenía que responder la pregunta. Entonces, Klein replicó en voz alta: "¿Por qué no?".
El viernes, posterior al incidente, el portavoz de la UER señaló en un comunicado: "Actualmente estamos investigando un incidente que nos fue reportado y que involucra al artista holandés. Él no ensayará hasta nuevo aviso. No tenemos más comentarios en este momento y daremos actualizaciones a su debido tiempo", dijo.
Videos muestran abucheos a Golan
Ahora bien, la canción de Golan en Eurovisión ya había generado polémica. Se trata de la adaptación de una versión anterior llamada "October Rain". Ella modificó la canción después de que los organizadores del concurso la consideraran demasiado política debido a aparentes alusiones al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.
Antes de clasificar a la final, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le deseó buena suerte a Golan y dijo que "ya había ganado".
Después del ensayo general del miércoles, circularon en redes sociales varios videos que muestran cuando la cantante israelí es abucheada porque a su país, acusado de genocidio en Gaza, se le permitió participar.
Protestas en la ciudad anfitriona de Eurovisión
Antes de la segunda semifinal de Eurovisión, que se llevó a cabo este jueves, miles de manifestantes pro-palestinos salieron a las calles de la ciudad sueca de Malmo para protestar por la participación israelí en la competencia.
También se registraron protestas este sábado, organizadas por grupos pro-palestinos, debido a que Israel es uno de los 26 países que compiten en la final de este año.
En solidaridad con los palestinos en Gaza, y como parte de las protestas, el último día del Festival de la Canción de Eurovisión habrá un evento de música alternativa, Falastinvision.
Muchos artistas de Suecia y otras partes de Europa participarán para mostrar su apoyo a Palestina.
Las autoridades han adoptado medidas de seguridad adicionales, incluida policía con fusiles ametralladores, y refuerzos de Dinamarca y Noruega.
Eric Saade lleva un pañuelo palestino
Los organizadores de Eurovisión reprendieron este miércoles a uno de los actos de apertura del Festival de la Canción de Eurovisión 2024 por usar un pañuelo palestino durante la primera noche de semifinales.
El cantante sueco Eric Saade fue uno de los tres exparticipantes que abrieron el concurso en Malmo, cuando se le vio llevando una keffiyeh alrededor de su muñeca, un símbolo de apoyo a Palestina para protestar contra el ataque israelí a Gaza.
La semana pasada, la Unión Europea de Radiodifusión decidió impedir que los concursantes, artistas y seguidores exhibieran banderas palestinas y símbolos pro-palestinos durante el concurso.
La UER dijo que aquellos que intenten entrar al Malmo Arena con una bandera palestina o una pancarta que contenga un mensaje político serán detenidos y se les quitarán las banderas o pancartas, según el periódico Göteborgs-Posten.
Rusia fue excluida de Eurovisión en Italia en 2022 después de que Finlandia amenazara con retirar a su artista a menos que se le negara la participación a Moscú debido a la decisión de llevar a cabo una "operación militar especial" en Ucrania ese año.
La UER impidió que Rusia participara en competencia futuras.