El Festival de la Canción de Eurovisión 2024 tendrá su final este sábado en medio de polémicas, protestas contra la participación de Israel y la expulsión del concursante de Holanda, Joost Klein.

La decisión de expulsar a Klein ocurre apenas horas antes del evento final y se desprende de un incidente tras bastidores que está bajo investigación de la Policía.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el concurso, explicó que las autoridades suecas investigan “una denuncia realizada por una mujer del equipo de producción” y señaló que no sería apropiado que Klein pudiera participar mientras se desarrolla un proceso en su contra.

Los rumores apuntaban a que lo ocurrido podría estar relacionado con la delegación de Israel, luego de un incidente durante una rueda de prensa este jueves, en la que se escuchó a Klein presionar a Eden Golan, concursante israelí, para que justificara su participación en Eurovisión. Sin embargo, la UER aclaró que la decisión de expulsar a Klein “no implicaba a ningún otro artista o miembro de las delegaciones”.

El incidente con la participante de Israel

Durante la rueda de prensa, un periodista polaco le preguntó a Golan si ella pensaba que podía causar un riesgo de seguridad para otros participantes al asistir al evento de Eurovisión en medio de la agresión "genocida" de Israel en Gaza.

El presentador sueco Jovan Radomir intervino rápidamente y le dijo a Golan que no tenía que responder la pregunta. Entonces, Klein replicó en voz alta: "¿Por qué no?".

El viernes, posterior al incidente, el portavoz de la UER señaló en un comunicado: "Actualmente estamos investigando un incidente que nos fue reportado y que involucra al artista holandés. Él no ensayará hasta nuevo aviso. No tenemos más comentarios en este momento y daremos actualizaciones a su debido tiempo", dijo.

Videos muestran abucheos a Golan

Ahora bien, la canción de Golan en Eurovisión ya había generado polémica. Se trata de la adaptación de una versión anterior llamada "October Rain". Ella modificó la canción después de que los organizadores del concurso la consideraran demasiado política debido a aparentes alusiones al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

Antes de clasificar a la final, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le deseó buena suerte a Golan y dijo que "ya había ganado".

Después del ensayo general del miércoles, circularon en redes sociales varios videos que muestran cuando la cantante israelí es abucheada porque a su país, acusado de genocidio en Gaza, se le permitió participar.

Protestas en la ciudad anfitriona de Eurovisión