Tras pasar siglos oculta en una iglesia en medio de la Amazonía de Bolivia, una ópera barroca escrita por un indígena cobró vida en bésiro, su lengua original.

La ópera fue interpretada por primera vez, desde su hallazgo en los setenta, por la orquesta sinfónica del poblado de San Javier, en el departamento de Santa Cruz, de casi 19.000 habitantes.

Sus partituras habían sido guardadas por los chiquitanos en la iglesia de San Rafael, a unos 300 kilómetros del poblado donde se interpretó la ópera.

Fueron halladas en los setenta, cuando el arquitecto suizo Hans Roth viajó a Bolivia para restaurar algunos templos de los jesuitas en la Amazonía: allí se encontró con miles de partituras en español y con la singular ópera en bésiro.

Recrear la ópera en su dialecto original

La ópera fue escrita e interpretada en bésiro. Esta es una de las lenguas del pueblo nativo chiquitano y forma parte de los 37 dialectos reconocidos oficialmente en Bolivia.

Actualmente, esta lengua solo es hablada a nivel local por los ancianos y es una de las siete que están en riesgo de desaparecer en Bolivia, según el gubernamental Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas.

Hace un año, el director cubano Eduardo Silveira y su orquesta sinfónica de jóvenes se abocaron a la tarea de recrear la obra en su dialecto original, contando con la ayuda del sacerdote e historiador polaco Piotr Nawrot.

A los violines, guitarras y violonchelo de la música barroca le sumaron tamboriles y otros instrumentos nativos como el "sananax", una suerte de trompeta de bambú.

Tener "la única ópera en el mundo con el texto en la lengua local, ya es una ganancia", destaca Nawrot, de 69 años.