La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará esta semana una serie de audiencias sobre la ofensiva israelí en Rafah. Se llevará a cabo a pedido de Sudáfrica, que ya había presentado previamente ante el tribunal una acusación de genocidio contra Israel.
La máxima jurisdicción de la ONU escuchará a los abogados de Sudáfrica el jueves y la respuesta de Israel al día siguiente.
Sudáfrica pide a la CIJ que exija a Israel la garantía de que se "retirará inmediatamente y cesará su ofensiva militar" en Rafah y "tomará inmediatamente todas las medidas eficaces para garantizar y facilitar el acceso sin trabas a Gaza" de la asistencia humanitaria.
Apoyo al caso presentado por Sudáfrica
En los últimos meses, el caso de genocidio contra Israel presentado ante este tribunal por Sudáfrica ha sumado el apoyo de varios países, que han solicitado formalmente intervenir o han declarado su intención de hacerlo.
A finales de enero, la CIJ emitió un fallo preliminar en el que ordenó a Israel que tome “todas las medidas a su alcance” para prevenir acciones que podrían entrar dentro de la Convención sobre Genocidio.
Desde entonces, varios países han intervenido en el caso, utilizando una disposición del Estatuto de la CIJ que permite a terceros unirse al procedimiento si consideran que tienen “un interés de naturaleza jurídica que puede verse afectado por la decisión en el caso”.
Nicaragua, Colombia y Libia: solicitantes formales
Nicaragua fue el primer país en acercarse formalmente a la CIJ, máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Presentó una solicitud el 23 de enero pidiendo permiso para intervenir “como parte” involucrada en el caso y consideró que la conducta de Israel constituye una “violación de sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio”.
Más tarde, el 1 de marzo, también presentó una solicitud separada para un caso contra Alemania, acusándola de violar sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio y de “facilitar la comisión de genocidio” al brindarle a Israel “apoyo político, financiero y militar” y desfinanciar a la ONU.
Este último caso fue visto por la CIJ en abril, pero el tribunal rechazó la solicitud de medidas de emergencia contra Alemania.
Después de Nicaragua, Colombia se acercó a la CIJ en abril, solicitando permiso para intervenir e instando a la corte a garantizar “la seguridad y, de hecho, la existencia misma del pueblo palestino”.
En su declaración presentada ante el tribunal, Colombia dijo que su objetivo “es garantizar la protección más urgente y completa posible para los palestinos en Gaza, en particular para poblaciones vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidad y ancianos”.
El tercer país que solicitó formalmente intervenir en el caso es Libia, que presentó una declaración a la CIJ el 10 de mayo.
En su declaración, detalló que las acciones de Israel en Gaza son “de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”.
Bélgica e Irlanda declaran su intención de intervenir
A principios de marzo, Bélgica anunció que presentaría una solicitud a la CIJ para respaldar el caso presentado por Sudáfrica.
El ministro de Asuntos Exteriores belga, Hadja Lahbib, aclaró que la posible participación del país “no se trataba de tomar partido a favor o en contra de una u otra parte”, sino más bien de un intento de “fortalecer la universalidad de los acuerdos internacionales en los que los Estados son partes”.
Luego, el 27 de marzo, Irlanda anunció que se uniría al caso. El ministro de Asuntos Exteriores, Micheal Martin, dijo que se había ordenado a los funcionarios "comenzar a trabajar en una declaración de intervención".
“Corresponde a la Corte determinar si se está cometiendo genocidio. Pero quiero ser claro al reiterar lo que he dicho muchas veces en los últimos meses; Lo que vimos el 7 de octubre en Israel, y lo que estamos viendo ahora en Gaza, representa la flagrante violación del derecho internacional humanitario a gran escala”, explicó el ministro en un comunicado.
“La toma de rehenes. La retención intencionada de asistencia humanitaria a civiles. Los ataques contra civiles y contra infraestructuras civiles. El uso indiscriminado de armas explosivas en zonas pobladas. El uso de bienes de carácter civil con fines militares. El castigo colectivo de toda una población. Todo esto tiene que parar”, afirmó el jefe de la diplomacia de Irlanda.
Türkiye y Egipto anuncian su intención de intervenir
El 1 de mayo, Türkiye anunció su intención de intervenir en el caso de genocidio contra Israel.
El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, dijo que Türkiye espera que su intervención ayude a garantizar que el caso de la CIJ “avance en la dirección correcta”. Asimismo, especificó que Ankara había estado trabajando en el asunto durante “mucho tiempo” y que pronto completará su trabajo legal.
Poco después, Egipto también declaró su intención de unirse al caso contra Israel en la Corte.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio dijo que la decisión se tomó “a la luz de la creciente gravedad y alcance de los ataques israelíes contra civiles palestinos en Gaza, y los ataques sistemáticos contra civiles y la destrucción de infraestructura en la franja”.
"Estas acciones constituyen una violación flagrante del derecho internacional, el derecho humanitario y el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 sobre la protección de civiles en tiempos de guerra", indicó el ministerio.
Asimismo, pidió a Israel que cumpliera con sus obligaciones y las medidas provisionales ordenadas por la CIJ, al tiempo que exigió medidas urgentes del Consejo de Seguridad de la ONU y otras partes interesadas para un alto el fuego y un alto a la invasión israelí de Rafah.
Maldivas también intervendría en la CIJ
El último país en tomar algún tipo de medida con respecto al caso de genocidio presentado por Sudáfrica es Maldivas. Desde el Gobierno informaron que esta decisión se ha tomado "bajo la premisa de que Israel viola la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio".
Maldivas acusó a Israel de cometer “actos genocidas (...) bajo la apariencia de preocupaciones de seguridad” que han “resultado en desplazamientos masivos, hambrunas agudas y bloqueo de la ayuda humanitaria”.
Alemania promete intervenir a favor de Israel
El único país que hasta ahora ha prometido intervenir en el caso de la CIJ para apoyar a Israel es Alemania.
Berlín hizo ese anuncio el 12 de enero, incluso antes de que el máximo tribunal de la ONU dictara su decisión preliminar.
En un comunicado, el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit, dijo que Berlín "rechaza firme y explícitamente la acusación de genocidio", y añadió que "no tiene fundamento alguno".