La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará esta semana una serie de audiencias sobre la ofensiva israelí en Rafah. Se llevará a cabo a pedido de Sudáfrica, que ya había presentado previamente ante el tribunal una acusación de genocidio contra Israel.

La máxima jurisdicción de la ONU escuchará a los abogados de Sudáfrica el jueves y la respuesta de Israel al día siguiente.

Sudáfrica pide a la CIJ que exija a Israel la garantía de que se "retirará inmediatamente y cesará su ofensiva militar" en Rafah y "tomará inmediatamente todas las medidas eficaces para garantizar y facilitar el acceso sin trabas a Gaza" de la asistencia humanitaria.

Apoyo al caso presentado por Sudáfrica

En los últimos meses, el caso de genocidio contra Israel presentado ante este tribunal por Sudáfrica ha sumado el apoyo de varios países, que han solicitado formalmente intervenir o han declarado su intención de hacerlo.

A finales de enero, la CIJ emitió un fallo preliminar en el que ordenó a Israel que tome “todas las medidas a su alcance” para prevenir acciones que podrían entrar dentro de la Convención sobre Genocidio.

Desde entonces, varios países han intervenido en el caso, utilizando una disposición del Estatuto de la CIJ que permite a terceros unirse al procedimiento si consideran que tienen “un interés de naturaleza jurídica que puede verse afectado por la decisión en el caso”.

Nicaragua, Colombia y Libia: solicitantes formales

Nicaragua fue el primer país en acercarse formalmente a la CIJ, máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Presentó una solicitud el 23 de enero pidiendo permiso para intervenir “como parte” involucrada en el caso y consideró que la conducta de Israel constituye una “violación de sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio”.

Más tarde, el 1 de marzo, también presentó una solicitud separada para un caso contra Alemania, acusándola de violar sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio y de “facilitar la comisión de genocidio” al brindarle a Israel “apoyo político, financiero y militar” y desfinanciar a la ONU.

Este último caso fue visto por la CIJ en abril, pero el tribunal rechazó la solicitud de medidas de emergencia contra Alemania.

Después de Nicaragua, Colombia se acercó a la CIJ en abril, solicitando permiso para intervenir e instando a la corte a garantizar “la seguridad y, de hecho, la existencia misma del pueblo palestino”.

En su declaración presentada ante el tribunal, Colombia dijo que su objetivo “es garantizar la protección más urgente y completa posible para los palestinos en Gaza, en particular para poblaciones vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidad y ancianos”.

El tercer país que solicitó formalmente intervenir en el caso es Libia, que presentó una declaración a la CIJ el 10 de mayo.

En su declaración, detalló que las acciones de Israel en Gaza son “de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”.

Bélgica e Irlanda declaran su intención de intervenir

A principios de marzo, Bélgica anunció que presentaría una solicitud a la CIJ para respaldar el caso presentado por Sudáfrica.