Miles de israelíes se han manifestado en Tel Aviv y Haifa este sábado para exigir la la renuncia del gobierno de Benjamin Netanyahu, un acuerdo de intercambio de rehenes y elecciones anticipadas en el país.
Los manifestantes se reunieron en la plaza Kaplan en el centro de Tel Aviv, según informó el sábado la Autoridad de Radiodifusión de Israel. Luego, intentaron bloquear parte de la autopista Ayalon en el centro de Tel Aviv, mientras la policía intentaba impedírselo.
Con carteles que decían "Es hora de reemplazar a Netanyahu" y "Basta de guerra", los manifestantes exigían volver inmediatamente a la mesa de negociaciones para lograr un alto el fuego y liberar a los rehenes que se encuentran en Gaza.
Las protestas se replicaron en las ciudades de Haifa, Netanya, Rehovot. Además, alrededor de 2.000 israelíes también protestaron frente a la residencia de Netanyahu en la ciudad de Cesarea, exigiendo al gobierno que organice un intercambio de rehenes, según informó el periódico israelí "Yedioth Ahronoth".
Divisiones dentro del gobierno israelí
Este sábado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue duramente criticado por el ministro Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra, que amenazó con dimitir si el mandatario no aprueba un plan para cuando acabe la ofensiva en Gaza.
Gantz sostuvo que el gabinete de guerra debe diseñar y aprobar un plan de acción en un plazo de tres semanas, que incluya la formación de una "administración estadounidense, europea, árabe y palestina que gestione los asuntos civiles en la Franja de Gaza".
Otros altos cargos, como el jefe del ejército, Herzi Halevi, y directivos de los servicios de inteligencia, el Shin Bet, también han criticado los planes de guerra de Netanyahu, según la prensa israelí.
El mandatario también está siendo presionado por Washington, que desea que ponga rápidamente fin al conflicto.
Sin embargo, Netanyahu se aferra a su objetivo de "eliminar" a Hamás, asegurando que "no hay alternativa alguna a la victoria militar", y continúa con sus ataques en Gaza.
Continúa la ofensiva israelí en Gaza
Israel continúa con su brutal ofensiva en Gaza, donde al menos 35.400 palestinos han muerto a causa de los ataques, la gran mayoría mujeres y niños, y más de 79.300 han resultado heridos desde el 7 de octubre.
El director de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos afirmó este sábado que 800.000 personas se vieron "obligadas a huir" de Rafah, en el sur de Gaza, desde que empezó la operación militar israelí el 6 de mayo.
Tras las órdenes de evacuación, los gazatíes huyeron a las zonas centrales y a Jan Yunis, incluyendo edificios destruidos, zonas sin suministro de agua ni saneamiento adecuado.