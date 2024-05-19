Miles de israelíes se han manifestado en Tel Aviv y Haifa este sábado para exigir la la renuncia del gobierno de Benjamin Netanyahu, un acuerdo de intercambio de rehenes y elecciones anticipadas en el país.

Los manifestantes se reunieron en la plaza Kaplan en el centro de Tel Aviv, según informó el sábado la Autoridad de Radiodifusión de Israel. Luego, intentaron bloquear parte de la autopista Ayalon en el centro de Tel Aviv, mientras la policía intentaba impedírselo.

Con carteles que decían "Es hora de reemplazar a Netanyahu" y "Basta de guerra", los manifestantes exigían volver inmediatamente a la mesa de negociaciones para lograr un alto el fuego y liberar a los rehenes que se encuentran en Gaza.

Las protestas se replicaron en las ciudades de Haifa, Netanya, Rehovot. Además, alrededor de 2.000 israelíes también protestaron frente a la residencia de Netanyahu en la ciudad de Cesarea, exigiendo al gobierno que organice un intercambio de rehenes, según informó el periódico israelí "Yedioth Ahronoth".

Divisiones dentro del gobierno israelí

Este sábado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue duramente criticado por el ministro Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra, que amenazó con dimitir si el mandatario no aprueba un plan para cuando acabe la ofensiva en Gaza.

Gantz sostuvo que el gabinete de guerra debe diseñar y aprobar un plan de acción en un plazo de tres semanas, que incluya la formación de una "administración estadounidense, europea, árabe y palestina que gestione los asuntos civiles en la Franja de Gaza".