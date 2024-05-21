La crisis diplomática entre Argentina y España llegó a un nuevo nivel este martes, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que retirará "definitivamente" a su embajadora en Buenos Aires. La decisión ocurre, según el ministro español de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, luego de que el presidente argentino Javier Milei se negó a disculparse por acusar de "corrupta" a la esposa de Sánchez.

"Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires", que ya había sido llamada a consultas el domingo, y que "se quedará definitivamente en Madrid", dijo Albares en rueda de prensa tras un consejo de ministros. Y añadió que por este motivo "Argentina continuará sin embajadora".

Horas antes, Sánchez había mencionado que Milei "no está a la altura" cuando acusó a su esposa, Begoña Gómez, de corrupta. Luego, Milei volvió a la carga: llamó "cobarde" a Sánchez, se negó a disculparse y lo acusó de coordinar con el kirchnerismo un ataque en su contra.

La tensión entre ambos presidentes empezó desde que Milei ganó las elecciones en Argentina. Sin embargo, escaló con la visita del argentino a Madrid para participar en un acto organizado por Vox, de la extrema derecha en España.

Durante el evento, Milei aseguró: "Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo (...), aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo".

Aunque no identificó por su nombre a Sánchez o a su esposa, Begoña Gómez, la alusión de Milei al periodo de reflexión que se tomó el mandatario español para decidir si dimitía por los ataques a su esposa permitió identificar a la pareja.

Crisis diplomática

Tras las declaraciones de Milei, el Gobierno de España anunció que analizaba retirar a su embajadora en Buenos Aires, algo que finalmente hizo este martes. Madrid también mencionó que incluso había contemplado en algún momento romper relaciones diplomáticas. En consecuencia, había exigido que Milei se retractara de haber tildado de corrupta a Gómez. También se convocó al embajador argentino en Madrid.

"Entre los Gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable, por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República Argentina una rectificación pública", dijo Sánchez en un encuentro empresarial en Madrid.

"La respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina", liderada ahora "por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura", añadió.

Por su parte, el ministro de Exteriores de España, Albares, afirmó previamente que las acusaciones de Milei son "gravísimas" y sin "precedentes en la historia de las relaciones internacionales". En esa línea advirtió que, en caso de no recibir disculpas, tomarán “todas las medidas que crean oportunas” para defender su soberanía.

Milei se mantienen en sus declaraciones

Al volver a Buenos Aires, Milei, que incluso cuando seguía en Madrid se mofó de la "ola de lágrimas socialistas", continuó escalando la tensión al tildar a Sánchez de "cobarde". "No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista", dijo en una entrevista con el canal TN. "El agredido fui yo", sostuvo, al recordar que funcionarios del gobierno español lo llamaron "xenófobo, racista, ultraderechista (...) negacionista de la ciencia, misógino".

También consideró que "esta situación está promovida con el kirchnerismo, está coordinado con el kirchnerismo" y "es gravísimo". "No hay dudas, (el expresidente argentino) Alberto Fernández es asesor de Pedro Sánchez", agregó.

Previamente, representantes del Gobierno de Argentina negaron que Milei deba pedir perdón a Sánchez, afirmando que es el mandatario español quien debe "varias disculpas" a Milei por "el maltrato recibido".