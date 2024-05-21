En un anuncio que apuntó directamente a la responsabilidad de Israel por la devastación y el sufrimiento en Gaza, el fiscal General de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que había solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Su declaración, que no tardó en recorrer el mundo e incomodar al liderazgo israelí, señaló que hay "motivos razonables" para creer que Netanyahu y Gallant deben enfrentar responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad debido a las acciones en Gaza que se han extendidio por más de siete meses.
"Afirmamos que los crímenes contra la humanidad mencionados en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose", declaró Khan, en referencia a Netanyahu y Gallant.
La petición de Khan también incluyó órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás: Yehia Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Ahora bien, esta solicitud de Khan es solo una parte del proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI). ¿Qué sigue ahora entonces? ¿Se podrá arrestar a Netanyahu y a Gallant? ¿A los líderes de Hamás? ¿Hasta dónde se extiende la autoridad de la CPI? Esta es la respuesta a algunas preguntas clave sobre el tema.
¿Qué viene ahora en la CPI tras la solicitud de las órdenes de arresto?
La petición que hizo el fiscal Karim Khan se evaluará en una sala de cuestiones preliminares, la cual se compone de tres magistradas: la jueza presidenta Lulia Motoc de Rumania, la jueza mexicana María del Socorro Flores Liera y la jueza Reine Alapini-Gansou de Benin. Ahora bien, no hay plazo límite para que decidan si emiten órdenes de arresto o no. En casos anteriores, los jueces en general han tardado desde poco más de un mes hasta varios meses.
Si las juezas coinciden en que hay "motivos razonables" para creer que se cometieron crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, entonces emitirán una orden de arresto que debe nombrar a la persona, los delitos específicos por los cuales se solicita la detención y una declaración de los hechos que supuestamente constituyen esos delitos.
Adicionalmente, las juezas pueden modificar las solicitudes de órdenes de arresto y conceder únicamente algunas partes de lo que pide el fiscal. Los cargos también se pueden cambiar y actualizar más tarde.
Tanto los líderes israelíes como los de Hamás desestimaron las acusaciones de haber cometido crímenes de guerra. De hecho, representantes de ambas partes criticaron la decisión de Khan. Por su parte, los palestinos que sobreviven en la sitiada Gaza expresaron su frustración e indignación por la solicitud de la CPI para arrestar a tres altos miembros de Hamás.
“Mi opinión sobre la decisión de la CPI es que han equiparado a la víctima con el verdugo, han igualado a la víctima y al verdugo. Los criminales Netanyahu y Gantz que han matado al pueblo de Palestina, [iguales a] a quienes [a los palestinos] han resisitdo y exigido sus derechos", dijo Yasser al Satari en Rafah el lunes.
“La patria es nuestro derecho y debemos exigir nuestro derecho... ¿Cómo puede ser que aquellos que resisten y piden la liberación de su patria se conviertan en criminales? ¡¿Y el criminal se convierte en protector?!”, cuestionó.
El palestino desplazado Mohammad Abdel del campo de Nuseirat dijo que aquellos que defienden su tierra no pueden ser considerados criminales de guerra.
"Quienes deberían ser castigados son Estados Unidos e Israel. Israel nos ocupó en el 48. Entonces, si alguien entra en mi casa, ¿no debo defenderme? Se supone que debo defenderme con todos los recursos que Dios creó en este mundo", dijo.
¿Se podrá arrestar a Netanyahu o a los líderes de Hamás?
El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, combinado con jurisprudencia de casos anteriores que involucraron órdenes de arresto contra jefes de estado en funciones, obliga a los 124 estados signatarios de la CPI a detener y entregar a cualquier individuo que ponga un pie en su territorio si tiene una orden de detención emitida por esta corte.
Sin embargo, el tribunal no tiene medios para ejecutar un arresto. La sanción por no arrestar a alguien es una remisión a la asamblea de estados miembros de la CPI y, en última instancia, una remisión al Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Qué es exactamente la CPI?
La CPI se estableció en 2002 como un tribunal permanente de último recurso para procesar a los individuos responsables de las peores atrocidades del mundo: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión.
El Estatuto de Roma que creó la CPI se adoptó en 1998 y entró en vigor cuando obtuvo 60 ratificaciones el 1 de julio de 2002. La Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó a la CPI, pero la corte es independiente.
Sin una fuerza policial, la CPI depende de los estados miembros para arrestar a los sospechosos, lo que ha demostrado ser un obstáculo importante para los procesos.
Netanyahu dijo el mes pasado que Israel "nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa". Y añadió que si bien la CPI no afectará las acciones de Israel, "sentaría un precedente peligroso".
De hecho, Israel --junto a China, Rusia y Estados Unidos-- hace parte de las decenas de países que no firmaron ni aceptan la jurisdicción del tribunal sobre crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes.
La CPI interviene cuando las naciones no pueden o no quieren procesar crímenes en su territorio. Israel sostiene que tiene un sistema judicial que funciona, y las disputas sobre la capacidad o voluntad de una nación para procesar han alimentado disputas pasadas entre el tribunal y los países individuales.
En 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó sanciones económicas y de viaje al fiscal de la CPI y a otro alto funcionario. El personal de la corte estaba investigando a las tropas y funcionarios de inteligencia estadounidenses y aliados en busca de posibles crímenes de guerra en Afganistán.
El ahora presidente de EE.UU., Joe Biden, cuya administración ha brindado un apoyo militar y político crucial a la ofensiva de Gaza, levantó las sanciones en 2021.
En sus primeros años, el tribunal fue criticado por centrarse en crímenes en África, pero ahora tiene investigaciones en Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina.
¿Cuál es la relación de la CPI con los territorios palestinos?
La Asamblea General de la ONU elevó el estatus de Palestina en 2012 de estado observador de la ONU a estado observador no miembro. Eso abrió la puerta para que los territorios palestinos se unieran a organizaciones internacionales, incluida la CPI.
La CPI aceptó al "Estado de Palestina" como miembro en 2015, un año después de que los palestinos aceptaran la jurisdicción del tribunal.
La fiscal jefe del tribunal en ese momento anunció en 2021 que abriría una investigación sobre posibles crímenes en territorio palestino. Israel a menudo lanza acusaciones de parcialidad ante la ONU y organismos internacionales. Al punto que Netanyahu condenó la decisión como hipócrita y antisemita.
¿Es posible suspender una investigación o una orden de la CPI?
Las reglas de la Corte Penal Internacional permiten que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución que puede suspender o aplazar una investigación o un enjuiciamiento durante un año, con la posibilidad de renovarlo indefinidamente.
En casos anteriores en los que un estado ignoró su obligación de arrestar a un individuo con una orden de detención de la CPI, solo recibió un llamado de atención simbólico.
Israel o las autoridades palestinas también podrían solicitar formalmente a la oficina del fiscal que aplace el caso porque están investigando o procesando a las mismas personas por los mismos presuntos actos criminales.
Entonces, ahí el fiscal tendría que detener el caso y revisar si el estado que solicitó el aplazamiento está llevando a cabo una investigación genuina. Si el fiscal considera que las investigaciones nacionales no son suficientes, puede solicitar a los jueces que reabran la investigación.
¿Pueden Netanyahu y Gallant viajar a otros países tras la solicitud de arresto?
Sí pueden. Ni la solicitud ni la emisión de una orden de detención por parte de la CPI limitan la libertad de un individuo para viajar. Sin embargo, cuando se emite una orden de arresto, corren el riesgo de ser arrestados si viajan a un Estado signatario de la CPI, lo que puede influir en su toma de decisiones.
No existen restricciones para que líderes políticos, legisladores o diplomáticos se reúnan con personas que tienen una orden de arresto de la CPI en su contra. Políticamente, sin embargo, la perspectiva de esto puede ser perjudicial.