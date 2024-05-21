En un anuncio que apuntó directamente a la responsabilidad de Israel por la devastación y el sufrimiento en Gaza, el fiscal General de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que había solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Su declaración, que no tardó en recorrer el mundo e incomodar al liderazgo israelí, señaló que hay "motivos razonables" para creer que Netanyahu y Gallant deben enfrentar responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad debido a las acciones en Gaza que se han extendidio por más de siete meses.

"Afirmamos que los crímenes contra la humanidad mencionados en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose", declaró Khan, en referencia a Netanyahu y Gallant.

La petición de Khan también incluyó órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás: Yehia Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Ahora bien, esta solicitud de Khan es solo una parte del proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI). ¿Qué sigue ahora entonces? ¿Se podrá arrestar a Netanyahu y a Gallant? ¿A los líderes de Hamás? ¿Hasta dónde se extiende la autoridad de la CPI? Esta es la respuesta a algunas preguntas clave sobre el tema.

¿Qué viene ahora en la CPI tras la solicitud de las órdenes de arresto?

La petición que hizo el fiscal Karim Khan se evaluará en una sala de cuestiones preliminares, la cual se compone de tres magistradas: la jueza presidenta Lulia Motoc de Rumania, la jueza mexicana María del Socorro Flores Liera y la jueza Reine Alapini-Gansou de Benin. Ahora bien, no hay plazo límite para que decidan si emiten órdenes de arresto o no. En casos anteriores, los jueces en general han tardado desde poco más de un mes hasta varios meses.

Si las juezas coinciden en que hay "motivos razonables" para creer que se cometieron crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, entonces emitirán una orden de arresto que debe nombrar a la persona, los delitos específicos por los cuales se solicita la detención y una declaración de los hechos que supuestamente constituyen esos delitos.

Adicionalmente, las juezas pueden modificar las solicitudes de órdenes de arresto y conceder únicamente algunas partes de lo que pide el fiscal. Los cargos también se pueden cambiar y actualizar más tarde.

Tanto los líderes israelíes como los de Hamás desestimaron las acusaciones de haber cometido crímenes de guerra. De hecho, representantes de ambas partes criticaron la decisión de Khan. Por su parte, los palestinos que sobreviven en la sitiada Gaza expresaron su frustración e indignación por la solicitud de la CPI para arrestar a tres altos miembros de Hamás.

“Mi opinión sobre la decisión de la CPI es que han equiparado a la víctima con el verdugo, han igualado a la víctima y al verdugo. Los criminales Netanyahu y Gantz que han matado al pueblo de Palestina, [iguales a] a quienes [a los palestinos] han resisitdo y exigido sus derechos", dijo Yasser al Satari en Rafah el lunes.

“La patria es nuestro derecho y debemos exigir nuestro derecho... ¿Cómo puede ser que aquellos que resisten y piden la liberación de su patria se conviertan en criminales? ¡¿Y el criminal se convierte en protector?!”, cuestionó.

El palestino desplazado Mohammad Abdel del campo de Nuseirat dijo que aquellos que defienden su tierra no pueden ser considerados criminales de guerra.

"Quienes deberían ser castigados son Estados Unidos e Israel. Israel nos ocupó en el 48. Entonces, si alguien entra en mi casa, ¿no debo defenderme? Se supone que debo defenderme con todos los recursos que Dios creó en este mundo", dijo.

¿Se podrá arrestar a Netanyahu o a los líderes de Hamás?

El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, combinado con jurisprudencia de casos anteriores que involucraron órdenes de arresto contra jefes de estado en funciones, obliga a los 124 estados signatarios de la CPI a detener y entregar a cualquier individuo que ponga un pie en su territorio si tiene una orden de detención emitida por esta corte.

Sin embargo, el tribunal no tiene medios para ejecutar un arresto. La sanción por no arrestar a alguien es una remisión a la asamblea de estados miembros de la CPI y, en última instancia, una remisión al Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Qué es exactamente la CPI?

La CPI se estableció en 2002 como un tribunal permanente de último recurso para procesar a los individuos responsables de las peores atrocidades del mundo: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión.