Arqueólogos turcos descubren la cabeza de una estatua de 2.100 años
Mientras realizaban excavaciones en la antigua ciudad de Laodicea, en Türkiye, los arqueólogos hallaron varios fragmentos de una estatua de miles de años, incluida la cabeza de la diosa Higía.
En la mitología griega, la diosa Higía es la hija de Asclepio, el antiguo dios de la medicina. / Foto: AA      
26 de mayo de 2024

Arqueólogos turcos descubrieron la cabeza de una estatua de 2.100 años de antigüedad que se cree representa a Higía, también conocida como la diosa de la salud, en la antigua ciudad de Laodicea, en el suroeste de Türkiye.

Mientras realizaban excavaciones en los alrededores del Teatro Oeste de Laodicea, en la provincia de Denizli, los arqueólogos hallaron numerosos fragmentos de la estatua. Entre ellos se encontraba la cabeza de la diosa Higía, quien en la mitología griega era la hija de Asclepio, el antiguo dios de la medicina.

Celal Simsek, jefe del equipo de excavación, le dijo a la agencia de noticias Anadolu que si bien se había encontrado la cabeza de la estatua, todavía se realizaban esfuerzos para localizar las demás partes.

Información de múltiples fuentes indica que existió una escuela de medicina en Laodicea y sus alrededores, dijo Simsek. Y añadió que el hallazgo de la cabeza de la estatua respalda estas afirmaciones.

"Ya sabíamos por fuentes antiguas la importancia que tenía la medicina en esta región, especialmente entre los médicos más destacados. Espero que en un futuro próximo la parte inferior de la estatua también se encuentre", señaló.

"El hallazgo de la cabeza de Higía, la diosa de la salud, respalda la noción de actividad médica, lo que realmente nos entusiasma como equipo de excavación", añadió.

Simsek además compartió algunas fotos del descubrimiento en X, con el mensaje: "La Diosa Higía se encuentra con el sol y con nosotros después de 2.100 años en Laodicea".

“Laodicea fue la ciudad más famosa e influyente del siglo I a.C. Los restos de la ciudad datan de esta época. Los romanos hicieron de la ciudad el centro del convento de Kybira (Golhisar-Horzum) debido a su ubicación geográfica, dijo el Ministerio de Cultura y Turismo de Türkiye en un comunicado.

