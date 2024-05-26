Arqueólogos turcos descubrieron la cabeza de una estatua de 2.100 años de antigüedad que se cree representa a Higía, también conocida como la diosa de la salud, en la antigua ciudad de Laodicea, en el suroeste de Türkiye.

Mientras realizaban excavaciones en los alrededores del Teatro Oeste de Laodicea, en la provincia de Denizli, los arqueólogos hallaron numerosos fragmentos de la estatua. Entre ellos se encontraba la cabeza de la diosa Higía, quien en la mitología griega era la hija de Asclepio, el antiguo dios de la medicina.

Celal Simsek, jefe del equipo de excavación, le dijo a la agencia de noticias Anadolu que si bien se había encontrado la cabeza de la estatua, todavía se realizaban esfuerzos para localizar las demás partes.

Información de múltiples fuentes indica que existió una escuela de medicina en Laodicea y sus alrededores, dijo Simsek. Y añadió que el hallazgo de la cabeza de la estatua respalda estas afirmaciones.