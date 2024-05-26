El Gobierno de Colombia y el grupo rebelde de izquierda Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron en Caracas, Venezuela, el primer acuerdo de la agenda de sus negociaciones de paz, centrado la participación de la sociedad civil en el proceso este sábado. Se trata del mayor avance hasta ahora en los diálogos que ya cumplen 18 meses de altibajos.
"Sabemos que la paz no se construye con olvido e impunidad, y que la voz de las víctimas es fundamental en este proceso y la legitimidad de los acuerdos", informaron delegados del Gobierno y del ELN en un comunicado conjunto, haciendo referencia al punto acordado sobre la participación social.
"Nos comprometemos a preparar y llevar a cabo un encuentro donde las víctimas del conflicto armado, de la violencia sociopolítica y estructural, de los territorios y poblaciones, presenten propuestas" para enriquecer el proceso de paz, añadió la declaración. También se informó sobre una reunión este viernes con organizaciones de víctimas.
Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, dijo durante el anuncio que el punto uno "busca que haya una gran alianza social y política, que vamos hacia un gran acuerdo nacional".
Por su parte, la jefa de delegación del Gobierno, Vera Grabe, resaltó que el camino no ha sido fácil ya que implica “bajarnos de esquemas violentos de la manera de pensar, de relacionarnos, de ubicarnos frente a la realidad”.
La firma del primer punto de seis representa el principal avance en la ronda total de negociaciones, que se reanudó a principios de abril en Venezuela y ha pasado por momentos de alta fragilidad.
En mayo de 2023, la dirigencia del ELN puso "en pausa" la mesa de diálogos tras acusar al Gobierno de Colombia de implementar un proceso paralelo con un frente que no responde a órdenes del denominado Comando Central del ELN en el departamento de Nariño (suroeste del país).
A mediados de abril, las partes reanudaron el proceso tras una "reunión extraordinaria" en Caracas.
Sin embargo, el 6 de mayo, el ELN anunció que retomaría los secuestros, con el argumento de que el gobierno del presidente Gustavo Petro incumplió su compromiso de entregarle donaciones de la comunidad internacional.
Pese al avance de este sábado, la reanudación de los secuestros sigue siendo un punto crítico para un proceso de paz entre ambos bandos, que dialogan desde finales de 2022 en Caracas, Ciudad de México y La Habana, como sedes rotativas.
Las partes mantienen el cese al fuego bilateral reanudado en febrero en La Habana y vigente desde agosto de 2023.
El Gobierno de Petro restableció los diálogos con el ELN en 2022, como parte de su política de “paz total”, cuestionada por sectores de oposición que creen que alienta a “la impunidad”.