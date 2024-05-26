El Gobierno de Colombia y el grupo rebelde de izquierda Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron en Caracas, Venezuela, el primer acuerdo de la agenda de sus negociaciones de paz, centrado la participación de la sociedad civil en el proceso este sábado. Se trata del mayor avance hasta ahora en los diálogos que ya cumplen 18 meses de altibajos.

"Sabemos que la paz no se construye con olvido e impunidad, y que la voz de las víctimas es fundamental en este proceso y la legitimidad de los acuerdos", informaron delegados del Gobierno y del ELN en un comunicado conjunto, haciendo referencia al punto acordado sobre la participación social.

"Nos comprometemos a preparar y llevar a cabo un encuentro donde las víctimas del conflicto armado, de la violencia sociopolítica y estructural, de los territorios y poblaciones, presenten propuestas" para enriquecer el proceso de paz, añadió la declaración. También se informó sobre una reunión este viernes con organizaciones de víctimas.

Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, dijo durante el anuncio que el punto uno "busca que haya una gran alianza social y política, que vamos hacia un gran acuerdo nacional".

Por su parte, la jefa de delegación del Gobierno, Vera Grabe, resaltó que el camino no ha sido fácil ya que implica “bajarnos de esquemas violentos de la manera de pensar, de relacionarnos, de ubicarnos frente a la realidad”.

La firma del primer punto de seis representa el principal avance en la ronda total de negociaciones, que se reanudó a principios de abril en Venezuela y ha pasado por momentos de alta fragilidad.