ORIENTE MEDIO
Con el foco en Gaza, líderes árabes asisten al foro de cooperación en China
Xi Jinping, presidente de China, recibirá a líderes de Bahréin, Egipto, Túnez y Emiratos Árabes Unidos para el foro de cooperación de este jueves que, entre otros temas, abordará la situación en Gaza.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano durante una reunión en 2017. / Foto: AA
27 de mayo de 2024

Líderes árabes asistirán al Foro de Cooperación entre China y los Estados Árabes, que se llevará a cabo en Beijing el próximo jueves. El presidente Xi Jinping recibirá a los jefes de Estado de Bahréin, Egipto, Túnez y Emiratos Árabes Unidos en una reunión que se espera aborde la situación en Gaza como uno de sus puntos principales.

Para la ceremonia de apertura se espera la presencia del rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa; el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi; el presidente de Túnez, Kais Saied, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo mauritano, Mohamed Salem Ould Merzouk, copresidirán la conferencia, a la que también asistirán los ministros de Relaciones Exteriores o representantes de los Estados árabes y el secretario general de la Liga de los Estados Árabes.

Fundado en 2004, el foro surgió como una iniciativa de diálogo formal entre China y la Liga Árabe para discutir el principal mecanismo de coordinación multilateral entre estas partes.

Cuestiones regionales y un mensaje conjunto sobre la cuestión palestina

En este caso, el objetivo será “mantener conversaciones con los cuatro jefes de Estado para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y cuestiones regionales e internacionales de interés común”, según precisó el Gobierno de China.

Asimismo, el encuentro buscará dialogar y transmitir “un mensaje conjunto entre China y los países árabes sobre la cuestión palestina”.

En los últimos meses, el Gobierno de Xi ha pedido se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles para proteger a los civiles y evitar un desastre humanitario todavía peor" en Gaza.

También ha expresado su apoyo a la 'solución de dos Estados', y sus funcionarios han mantenido numerosas reuniones con representantes de países árabes para reafirmar esta posición o tratar de hacer avanzar las conversaciones de paz.

FUENTE:TRT Español y agencias
