Líderes árabes asistirán al Foro de Cooperación entre China y los Estados Árabes, que se llevará a cabo en Beijing el próximo jueves. El presidente Xi Jinping recibirá a los jefes de Estado de Bahréin, Egipto, Túnez y Emiratos Árabes Unidos en una reunión que se espera aborde la situación en Gaza como uno de sus puntos principales.

Para la ceremonia de apertura se espera la presencia del rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa; el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi; el presidente de Túnez, Kais Saied, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo mauritano, Mohamed Salem Ould Merzouk, copresidirán la conferencia, a la que también asistirán los ministros de Relaciones Exteriores o representantes de los Estados árabes y el secretario general de la Liga de los Estados Árabes.

Fundado en 2004, el foro surgió como una iniciativa de diálogo formal entre China y la Liga Árabe para discutir el principal mecanismo de coordinación multilateral entre estas partes.

Cuestiones regionales y un mensaje conjunto sobre la cuestión palestina