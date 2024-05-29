España demostró su compromiso con poner fin al genocidio del pueblo palestino al reconocer a Palestina como Estado. Esta significativa medida fue aplaudida por líderes de todo el mundo y le valió el respaldo de países de Oriente Medio, que viajaron este miércoles a Madrid para mostrar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.
El presidente español recibió al primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, a delegaciones del Comité Ministerial Árabe-Islámico sobre Gaza -también conocido como Grupo de Contacto de Gaza-, y a altos funcionarios de Türkiye, Arabia Saudita, Jordania y Qatar, entre otros.
“Ha sido un honor recibir al Comité Ministerial Árabe-Islámico sobre Gaza un día después de que España haya reconocido a Palestina como Estado”, señaló el presidente español a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
“Compartimos con los países árabes la voluntad y el compromiso de poner fin a la violencia y hacer realidad la solución de los dos Estados”, añadió Sánchez.
Además, destacó: “Confiamos en que el reconocimiento devuelva la esperanza al pueblo palestino de que es posible un futuro de paz, seguridad y prosperidad para la región”.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que este diálogo entre España y las naciones de Oriente Medio pretende "actuar como un puente entre el mundo árabe y Europa (...). Tenemos la responsabilidad histórica de alcanzar y articular una acción euroárabe común en favor de la paz”.
Por su parte, Mohammad Mustafa, primer ministro palestino, expresó tras su encuentro con Sánchez y con el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares: “En nombre del presidente (Mahmud) Abbas y del gobierno de Palestina, del pueblo palestino, acogemos con gran satisfacción el reconocimiento de España del Estado de Palestina".
El mensaje del ministro de Türkiye en Madrid
Durante su visita a Madrid, los representantes de Türkiye, Jordania, Arabia Saudita y Palestina llevaron a cabo una conferencia de prensa conjunta.
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, expresó durante su discurso: "Estamos aquí, en Madrid, para expresar solidaridad con Palestina y para agradecer a nuestros amigos españoles por su decisión de reconocer a Palestina como Estado".
"Lo que hicieron España y los otros países europeos [Noruega e Irlanda] significa una gran contribución a la paz internacional y la seguridad. Por eso, invitamos al resto de los países de la Unión Europea a seguir su ejemplo", añadió.
Luego, Fidan reiteró su agradecimiento a España “por su valiente acción” y su “contribución a la paz”, y aseguró que Türkiye continuará luchando sin descanso por una resolución de dos Estados, por la paz y la seguridad regional.
Por su parte, el príncipe Faisal bin Farhan de Arabia Saudita agradeció a España "por darnos esperanza en un momento muy oscuro, por tomar la decisión correcta en el momento adecuado, por estar en el lado correcto de la historia y la justicia".
El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, aseguró que el reconocimiento oficial de Palestina prueba "el compromiso de España para respetar el derecho internacional y un futuro en paz para Oriente Próximo", e instó a los Estados europeos a seguir este ejemplo.
También participaron el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el secretario general de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), Hussein Brahim Taha.
El reconocimiento de Palestina como Estado, una medida significativa
El reconocimiento de Palestina como Estado, una medida que fue coordinada con Noruega e Irlanda, fue duramente criticada por Israel.
La decisión es significativa ya que podría animar a otros países de Occidente a seguir sus pasos.
Hasta ahora, 140 países reconocen ahora un Estado palestino, es decir, más de dos tercios de las Naciones Unidas.
Asimismo, con España e Irlanda, nueve de los 27 miembros de la Unión Europea (UE) reconocen un Estado Palestino. Noruega no forma parte de la UE, pero suele alinear su política exterior con la del bloque.
Ahora, Madrid y Dublín están presionando a la UE para que tome medidas contra Israel por sus continuos ataques sobre la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.
El asedio israelí sobre el enclave ya ha causado la muerte de 36.171 gazatíes, mientras que 81.420 han resultado heridos.