España demostró su compromiso con poner fin al genocidio del pueblo palestino al reconocer a Palestina como Estado. Esta significativa medida fue aplaudida por líderes de todo el mundo y le valió el respaldo de países de Oriente Medio, que viajaron este miércoles a Madrid para mostrar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente español recibió al primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, a delegaciones del Comité Ministerial Árabe-Islámico sobre Gaza -también conocido como Grupo de Contacto de Gaza-, y a altos funcionarios de Türkiye, Arabia Saudita, Jordania y Qatar, entre otros.

“Ha sido un honor recibir al Comité Ministerial Árabe-Islámico sobre Gaza un día después de que España haya reconocido a Palestina como Estado”, señaló el presidente español a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Compartimos con los países árabes la voluntad y el compromiso de poner fin a la violencia y hacer realidad la solución de los dos Estados”, añadió Sánchez.

Además, destacó: “Confiamos en que el reconocimiento devuelva la esperanza al pueblo palestino de que es posible un futuro de paz, seguridad y prosperidad para la región”.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que este diálogo entre España y las naciones de Oriente Medio pretende "actuar como un puente entre el mundo árabe y Europa (...). Tenemos la responsabilidad histórica de alcanzar y articular una acción euroárabe común en favor de la paz”.

Por su parte, Mohammad Mustafa, primer ministro palestino, expresó tras su encuentro con Sánchez y con el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares: “En nombre del presidente (Mahmud) Abbas y del gobierno de Palestina, del pueblo palestino, acogemos con gran satisfacción el reconocimiento de España del Estado de Palestina".

El mensaje del ministro de Türkiye en Madrid

Durante su visita a Madrid, los representantes de Türkiye, Jordania, Arabia Saudita y Palestina llevaron a cabo una conferencia de prensa conjunta.

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, expresó durante su discurso: "Estamos aquí, en Madrid, para expresar solidaridad con Palestina y para agradecer a nuestros amigos españoles por su decisión de reconocer a Palestina como Estado".

"Lo que hicieron España y los otros países europeos [Noruega e Irlanda] significa una gran contribución a la paz internacional y la seguridad. Por eso, invitamos al resto de los países de la Unión Europea a seguir su ejemplo", añadió.

Luego, Fidan reiteró su agradecimiento a España “por su valiente acción” y su “contribución a la paz”, y aseguró que Türkiye continuará luchando sin descanso por una resolución de dos Estados, por la paz y la seguridad regional.