Donald Trump quedará en los libros de historia como el primer expresidente de Estados Unidos al que declaran culpable de delitos penales. Este jueves, un jurado en Nueva York decidió que el exmandatario es responsable de los pagos por silencio hechos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Ahora enfrenta una serie de desafíos legales mientras intenta regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

Trump reiteró su inocencia e insistió en que no es culpable de los 34 cargos relacionados con pagarle a Daniels 130.000 dólares para evitar que la supuesta historia de una aventura entre ambos se hiciera pública durante la campaña presidencial de 2016, y luego encubrir la entrega de ese dinero como gastos de negocio.

Aunque los abogados de Trump todavía no han presentado una apelación formal al veredicto, el expresidente mencionó este escenario inmediatamente después de abandonar el tribunal.

"Seguiremos luchando, lucharemos hasta el final y ganaremos porque nuestro país se ha ido al infierno", dijo Trump luego de conocerse el veredicto de culpabilidad. "Lucharemos por nuestra Constitución. Esto está lejos de terminar", insistió.

Además, su equipo legal le confirmó a CNN que estaban "preparados para un veredicto de culpabilidad", lo que da a entender que tienen una apelación en proceso.

"Estábamos preparados para la decisión de culpabilidad", dijo el abogado de Trump, Todd Blanche. "Creo que era lo que se esperaba".

Si Trump de hecho presenta la apelación, esto generaría aún más drama en las batallas judiciales de los próximos meses, con la posibilidad de que se programe otro juicio antes de las elecciones generales en EE.UU. en noviembre. Pero el siguiente asunto legal clave es la sentencia del expresidente por este veredicto, fijada para el 11 de julio, y si enfrentará o no alguna pena de prisión.

Trump podría enfrentar hasta cuatro años de prisión por cada cargo, con una condena máxima de 20 años, según CNN. Sin embargo, el juez Juan Merchán no está obligado a ordenar que el expresidente cumpla su pena necesariamente en una cárcel, por lo que podría considerar la libertad condicional, además de una posible multa ya que Trump no tiene antecedentes penales previos.

Ahora bien, la sentencia se programó apenas unos días antes de que a Trump lo nombren oficialmente como el candidato presidencial del Partido Republicano, en la convención nacional que se realizará en Milwaukee, Wisconsin, del 15 al 18 de julio.