Donald Trump quedará en los libros de historia como el primer expresidente de Estados Unidos al que declaran culpable de delitos penales. Este jueves, un jurado en Nueva York decidió que el exmandatario es responsable de los pagos por silencio hechos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Ahora enfrenta una serie de desafíos legales mientras intenta regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.
Trump reiteró su inocencia e insistió en que no es culpable de los 34 cargos relacionados con pagarle a Daniels 130.000 dólares para evitar que la supuesta historia de una aventura entre ambos se hiciera pública durante la campaña presidencial de 2016, y luego encubrir la entrega de ese dinero como gastos de negocio.
Aunque los abogados de Trump todavía no han presentado una apelación formal al veredicto, el expresidente mencionó este escenario inmediatamente después de abandonar el tribunal.
"Seguiremos luchando, lucharemos hasta el final y ganaremos porque nuestro país se ha ido al infierno", dijo Trump luego de conocerse el veredicto de culpabilidad. "Lucharemos por nuestra Constitución. Esto está lejos de terminar", insistió.
Además, su equipo legal le confirmó a CNN que estaban "preparados para un veredicto de culpabilidad", lo que da a entender que tienen una apelación en proceso.
"Estábamos preparados para la decisión de culpabilidad", dijo el abogado de Trump, Todd Blanche. "Creo que era lo que se esperaba".
Si Trump de hecho presenta la apelación, esto generaría aún más drama en las batallas judiciales de los próximos meses, con la posibilidad de que se programe otro juicio antes de las elecciones generales en EE.UU. en noviembre. Pero el siguiente asunto legal clave es la sentencia del expresidente por este veredicto, fijada para el 11 de julio, y si enfrentará o no alguna pena de prisión.
Trump podría enfrentar hasta cuatro años de prisión por cada cargo, con una condena máxima de 20 años, según CNN. Sin embargo, el juez Juan Merchán no está obligado a ordenar que el expresidente cumpla su pena necesariamente en una cárcel, por lo que podría considerar la libertad condicional, además de una posible multa ya que Trump no tiene antecedentes penales previos.
Ahora bien, la sentencia se programó apenas unos días antes de que a Trump lo nombren oficialmente como el candidato presidencial del Partido Republicano, en la convención nacional que se realizará en Milwaukee, Wisconsin, del 15 al 18 de julio.
A la luz del caso, han surgido dudas acerca de si Trump puede postularse a un segundo mandato como presidente al ser un delincuente convicto. Sin embargo, la Constitución de EE.UU. detalla las pautas para aspirar al cargo: ser ciudadano estadounidense por nacimiento, tener al menos 35 años (Trump tiene 77 años) y haber vivido en EE.UU. durante al menos 14 años. Trump cumple con todas esas condiciones, por lo que el veredicto de culpabilidad no representa, en el papel, un conflicto con su candidatura.
De hecho, este desarrollo en el caso impulsó inmediatamente los esfuerzos de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Trump, según los medios de comunicación, y el expresidente ya proclamó su victoria en las redes sociales.
"VICTORIA EL 5 DE NOVIEMBRE. ¡¡¡SALVA ESTADOS UNIDOS!!!", publicó el exmandatario en su plataforma Truth Social.
Por su parte, el equipo del presidente Joe Biden, quien también busca la relección, no ignoró la relevancia de este aumento en la recaudación de fondos de Trump, y contraatacó con su propio golpe en las redes sociales.
"Sólo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas", publicó Biden en X.
También hay que destacar que los problemas legales de Trump no terminan con este caso, independientemente de una apelación. Justamente, el expresidente enfrenta otros tres juicios penales. La única pregunta es si alguno de esos casos empezará o avanzará antes del día de las elecciones el 5 de noviembre.
El expresidente enfrenta cargos penales federales en Washington, D.C., donde se le acusa de intentar socavar las elecciones de 2020 en las que perdió ante Biden. Ese juicio se retrasó cuando la Corte Suprema aceptó analizar el argumento de Trump acerca de que él debería tener inmunidad para ser procesado por sus acciones presidenciales. Se espera una decisión sobre ese asunto en julio, lo que será vital en el proceso.
Trump también enfrenta cargos penales federales en el estado de Florida por llevarse documentos clasificados de la Oficina Oval. Además en Georgia lo acusan por su intento de anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Aún no hay fechas de juicio programadas para ninguno de esos casos.
En medio de todos estos entramados legales, Trump todavía tiene la posibilidad de que lo eligan para un segundo mandato. Sería una victoria histórica, pues él se convertiría en el primer delincuente convicto en asumir como presidente de Estados Unidos.