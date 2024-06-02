Al contrario de otras regiones del planeta, América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con abundantes recursos energéticos que van desde la potencia hidroeléctrica hasta las reservas de gas no convencional.

Además, la región posee gran cantidad de recursos naturales relevantes para la transformación energética global.

Para mencionar algunos ejemplos: Chile es el mayor productor de cobre del mundo y hoy representa alrededor del 30% del suministro mundial de litio.

Brasil es un importante exportador de bauxita y grafito. Perú desempeña un papel clave en el suministro de otros minerales críticos como el níquel y la plata.

Además, existen reservas poco exploradas de litio en Bolivia y Argentina y tierras raras en Brasil. Todos estos recursos pronto jugarán un papel determinante en la transformación energética global.

Un enorme potencial

Esto indica que desde el punto de vista de la oferta ALC cuenta con enormes potenciales para lograr una transición energética a bajo costo y al mismo tiempo contribuir a la misma a nivel planetario.

Sin embargo, la región también tiene enormes reservas de portadores fósiles de energía como petróleo o carbón y es un exportador neto de estos commodities.

Esto puede convertirse en un obstáculo para la transformación energética.

Guyana y Brasil, por ejemplo, han aumentado su producción de petróleo y gas natural en los últimos años y juntos fueron responsables de alrededor del 15% del aumento de la oferta mundial de petróleo entre 2019 y 2022.

Los combustibles fósiles son actualmente responsables de dos tercios del suministro total de energía en ALC: el petróleo (40%), el gas natural (23%) y el carbón (4%).

Y por el lado de la demanda, el consumo final de energía en ALC está dominado por el petróleo, que hoy representa casi la mitad del consumo final total. La otra mitad se divide principalmente entre electricidad (20%), bioenergía (18%) y gas natural (11%).

Existen todavía muchos claroscuros en el proceso de la transformación energética de la región y hay enormes diferencias entre países, en muchos casos dependientes de la dotación de recursos.

Según el Índice de Transición Energética (ETI), publicado por el Foro Económico Mundial, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Chile están a la vanguardia de la transformación energética en la región, con un puntaje que oscila entre el 62,5 para Chile en la posición 30 del ranking y 65,9 para Brasil en la posición 14.

Entre 2015 y 2023 la región aumentó su capacidad renovable en 51%, alcanzando ese último año el 64% de generación a partir de fuentes renovables en su matriz eléctrica, gracias a la hidroelectricidad y a los avances en energías solar y eólica.

Esta es una cifra significativa si tomamos en cuenta que el promedio mundial alcanza el 29%.

La generación de energía eléctrica

ALC tiene uno de los sistemas eléctricos con menores emisiones del mundo.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA) las energías renovables representaban alrededor del 61% de la generación de electricidad en el continente.