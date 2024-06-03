ASIA
Maldivas prohibirá la entrada a israelíes para mostrar su apoyo a Palestina
Maldivas, que no tiene relaciones diplomáticas con Israel, decidió impedir el ingreso de ciudadanos de ese país para mostrar su apoyo con el pueblo palestino ante el genocidio en Gaza.
El Gobierno de Mohamed Muizzu anunció que los ciudadanos israelíes no podrán ingresar al país. / Foto: Getty Images
3 de junio de 2024

Maldivas prohibirá la entrada a ciudadanos israelíes, una medida que se presentó como muestra de apoyo al pueblo palestino ante el genocidio llevado a cabo por el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza.

"El presidente (Mohamed) Muizzu siempre ha apoyado a Palestina contra las atrocidades inhumanas llevadas a cabo por Israel", afirmó en una rueda de prensa Ali Ishan, ministro del Interior de esta nación.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel recomendó a sus ciudadanos evitar los viajes a Maldivas, incluso a quienes tengan doble ciudadanía.

Asimismo, instó a los ciudadanos israelíes que ya se encuentran allí a abandonar el país.

Cerca de 11.000 israelíes visitaron el año pasado Maldivas, famosa por sus lujosos resorts en la playa. Esta cifra representa el 0,6% del total de turistas que visitaron estas islas, ubicado en el Océano Índico.

Maldivas, donde el 98% de los habitantes son musulmanes, rompió relaciones diplomáticas con Israel en 1974, aunque volvió a tener un breve acercamiento entre 2012 y 2017.

El gobierno de este país ha mostrado repetidamente su solidaridad con la causa palestina desde el inicio de la brutal ofensiva israelí en Gaza, cuyos ataques han causado la muerte de 36.479 personas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Recientemente, Maldivas anunció su decisión de unirse al caso de genocidio contra Israel presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Desde el gobierno informaron que esta decisión se ha tomado "bajo la premisa de que Israel viola la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio".

Maldivas acusó a Israel de cometer “actos genocidas (...) bajo la apariencia de preocupaciones de seguridad” que han “resultado en desplazamientos masivos, hambrunas agudas y bloqueo de la ayuda humanitaria”.

FUENTE:TRT Español y agencias
