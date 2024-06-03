Maldivas prohibirá la entrada a ciudadanos israelíes, una medida que se presentó como muestra de apoyo al pueblo palestino ante el genocidio llevado a cabo por el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza.

"El presidente (Mohamed) Muizzu siempre ha apoyado a Palestina contra las atrocidades inhumanas llevadas a cabo por Israel", afirmó en una rueda de prensa Ali Ishan, ministro del Interior de esta nación.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel recomendó a sus ciudadanos evitar los viajes a Maldivas, incluso a quienes tengan doble ciudadanía.

Asimismo, instó a los ciudadanos israelíes que ya se encuentran allí a abandonar el país.

Cerca de 11.000 israelíes visitaron el año pasado Maldivas, famosa por sus lujosos resorts en la playa. Esta cifra representa el 0,6% del total de turistas que visitaron estas islas, ubicado en el Océano Índico.