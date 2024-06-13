El bloque BRICS ha logrado posicionarse como una fuerza destacada en el escenario económico mundial. Al punto que solo en el último año admitió a siete miembros nuevos y tiene otros 40 Estados interesados en unirse. Actualmente, los BRICS representan más del 45% de la población global y el 32% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, superando así a los países del G7.

Justamente, este grupo de países emergentes se unió en su primera cumbre en 2009 con el objetivo de construir una alternativa de poder frente a Occidente, y de cooperar entre ellos en asuntos económicos y políticos de interés común.

La sigla BRIC fue acuñada por el economista Jim O'Neill en 2001, mientras trabajaba en Goldman Sachs, para referirse a Brasil, Rusia, India y China por ser los países cuyas economías se prevé que dominarán el mercado en 2050.

Durante los años que han pasado desde esa primera reunión, el grupo evolucionó hasta convertirse en un bloque geopolítico cohesionado, cuyos gobiernos se reúnen anualmente en cumbres formales y coordinan políticas multilaterales. Tras la adhesión de Sudáfrica en 2010, pasó a llamarse BRICS.

Entre los objetivos del bloque están la creación de un orden mundial más inclusivo y el uso de monedas locales en el comercio internacional en lugar del dólar estadounidense. Además buscan establecer un banco propio, el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, como alternativa al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, instituciones que se perciben como continuadoras de las ambiciones de Occidente.

Asimismo, destaca una propuesta de construcción de un sistema submarino de comunicaciones que conectará a los países miembros, conocido como Cable BRICS. Esta iniciativa la motivó en parte por el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre todas las telecomunicaciones que entraban y salían del territorio.

Por otro lado, en el año 2023, los países BRICS se comprometieron a estudiar la viabilidad de una nueva moneda común, así como un comercio internacional justo y la reducción de los costos de las transacciones.

Nuevos miembros

En los últimos años, el grupo se ha mostrado abierto a ampliar el bloque. A su vez, varios países expresaron su intención de unirse debido a su potencial de influencia y colaboración en temas de interés global.

A finales de 2023, el BRICS admitió nuevos miembros: Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, se lo conoce como "BRICS+" (Brics Plus).