Algunos empleados y accionistas de Apple acusaron al gigante tecnológico de enviar donaciones de los empleados a organizaciones que tienen vínculos con el Ejército de Israel y con asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.
Según un reporte de la organización de noticias estadounidense The Intercept, 133 personas que se identificaron como “un grupo de accionistas, empleados y exempleados” escribieron una carta abierta a Apple en la que expresan sus preocupaciones por las organizaciones que están recibiendo las donaciones de los empleados.
En la carta, a Apple la señalan de enviar las donaciones de empleados al Ejército de Israel y a organizaciones relacionadas con colonos israelíes de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.
La carta pidió una investigación inmediata sobre estas acusaciones y solicitó que Apple detuviera las donaciones a "todas las organizaciones que promueven asentamientos ilegales en territorios ocupados y que apoyan a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)".
Como ocurre en muchas empresas grandes, los empleados de Apple pueden donar a organizaciones sin fines de lucro y recibir contribuciones equivalentes de su empleador a través de una plataforma llamada Benevity.
En lista de organizaciones elegibles para donaciones están “Friends of the IDF”, que recauda fondos para el ejército israelí, así como “HaYovel”, “One Israel Fund”, “The Jewish National Fund” e “IsraelGives”, que apoya a los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.
La dirección de Apple no respondió a las preguntas sobre el asunto.
En abril, los empleados de Apple organizados bajo el nombre “Apples4Ceasefire” protestaron por las decisiones y el despido de los trabajadores de Apple Store que expresaron su apoyo a los palestinos usando algunas prendas características.
"Apple debería asegurarse de no enviar fondos a ninguna de estas organizaciones"
Diala Shamas, abogada principal del Centro de Derechos Constitucionales, quien describió a las organizaciones incluidas en la lista como “los peores actores”, señaló: “Desafortunadamente, ha habido muy poco escrutinio sobre las organizaciones 501(c)(3) que apoyan abiertamente actividades ilegales en Cisjordania y Gaza”.
Shamas enfatizó que el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. no hace cumplir adecuadamente las leyes estadounidenses contra actividades financieras que violan el derecho internacional de los derechos humanos, dejando en manos de empresas e individuos garantizar que sus contribuciones no apoyen a organizaciones potencialmente involucradas en actividades ilegales.
“Las empresas a menudo confían en el hecho de que una organización tiene el estatus 501(c)(3). Pero independientemente de si una organización tiene estatus de organización sin fines de lucro, es ilegal ayudar e incitar a crímenes de guerra”, añadió Shamas.
"Apple debería asegurarse de no enviar fondos a ninguna de estas organizaciones, especialmente ahora que no faltan pruebas ni información sobre las actividades ilegales del movimiento de asentamientos en Cisjordania".
Grupo en la lista de Apple afirma haber enviado 34,5 millones de dólares al ejército israelí
La conducta y la disciplina del Ejército de Israel han estado bajo escrutinio debido a acusaciones de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos contra los palestinos. Además, muchos soldados israelíes publicaron en redes sociales imágenes de aparentes saqueos y malos tratos a los detenidos palestinos.
Friends of the IDF, una organización benéfica que figura en la lista de donaciones de Apple, afirma haber transferido 34,5 millones de dólares en donaciones al ejército israelí en las primeras semanas tras la ofensiva lanzada en Gaza el 7 de octubre.
Según un análisis de The Guardian publicado en diciembre de 2023, la plataforma de financiación colectiva IsraelGives recibió más de 5,3 millones de dólares en donaciones apenas dos meses después de que comenzara la agresión israelí para apoyar actividades “militares, paramilitares y de asentamientos” en Cisjordania. El análisis también señaló que este dinero provino de manera desproporcionada de donantes estadounidenses.
Como muchas otras empresas de tecnología, Apple señala en su sitio web su compromiso corporativo de “respetar los marcos de derechos humanos internacionalmente reconocidos”, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
Desde que comenzó la ofensiva de Israel en Gaza, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha condenado repetidamente las atrocidades del ejército israelí.
Israel se ha enfrentado a la condena internacional en medio de su continua y brutal agresión contra el enclave desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, más de 37.200 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, y más de 84.900 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Ocho meses después de que empezara la ofensiva, vastas zonas de Gaza yacían en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación militar en Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de que fuera invadida el 6 de mayo.