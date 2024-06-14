Algunos empleados y accionistas de Apple acusaron al gigante tecnológico de enviar donaciones de los empleados a organizaciones que tienen vínculos con el Ejército de Israel y con asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.

Según un reporte de la organización de noticias estadounidense The Intercept, 133 personas que se identificaron como “un grupo de accionistas, empleados y exempleados” escribieron una carta abierta a Apple en la que expresan sus preocupaciones por las organizaciones que están recibiendo las donaciones de los empleados.

En la carta, a Apple la señalan de enviar las donaciones de empleados al Ejército de Israel y a organizaciones relacionadas con colonos israelíes de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.

La carta pidió una investigación inmediata sobre estas acusaciones y solicitó que Apple detuviera las donaciones a "todas las organizaciones que promueven asentamientos ilegales en territorios ocupados y que apoyan a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)".

Como ocurre en muchas empresas grandes, los empleados de Apple pueden donar a organizaciones sin fines de lucro y recibir contribuciones equivalentes de su empleador a través de una plataforma llamada Benevity.

En lista de organizaciones elegibles para donaciones están “Friends of the IDF”, que recauda fondos para el ejército israelí, así como “HaYovel”, “One Israel Fund”, “The Jewish National Fund” e “IsraelGives”, que apoya a los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

La dirección de Apple no respondió a las preguntas sobre el asunto.

En abril, los empleados de Apple organizados bajo el nombre “Apples4Ceasefire” protestaron por las decisiones y el despido de los trabajadores de Apple Store que expresaron su apoyo a los palestinos usando algunas prendas características.

"Apple debería asegurarse de no enviar fondos a ninguna de estas organizaciones"

Diala Shamas, abogada principal del Centro de Derechos Constitucionales, quien describió a las organizaciones incluidas en la lista como “los peores actores”, señaló: “Desafortunadamente, ha habido muy poco escrutinio sobre las organizaciones 501(c)(3) que apoyan abiertamente actividades ilegales en Cisjordania y Gaza”.

Shamas enfatizó que el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. no hace cumplir adecuadamente las leyes estadounidenses contra actividades financieras que violan el derecho internacional de los derechos humanos, dejando en manos de empresas e individuos garantizar que sus contribuciones no apoyen a organizaciones potencialmente involucradas en actividades ilegales.

“Las empresas a menudo confían en el hecho de que una organización tiene el estatus 501(c)(3). Pero independientemente de si una organización tiene estatus de organización sin fines de lucro, es ilegal ayudar e incitar a crímenes de guerra”, añadió Shamas.