El 11 de mayo, Wasim Salem se topó por casualidad con una fotografía de su hermano desaparecido, Ibrahim. La imagen filtrada formaba parte de una investigación periodística sobre los palestinos de Gaza detenidos por Israel.

Ibrahim, de quien la familia no tenía noticias desde hacía cinco meses, aparecía en la imagen de pie, con los ojos vendados y las manos atadas por encima de la cabeza, vestido con un chándal gris, frente a una valla de alambre de espino.

El informe generó temores de que Israel estuviera administrando un centro de detención similar a la famosa prisión operada por las fuerzas estadounidenses en Abu Ghraib, cerca de la capital de Irak, Bagdad. En esa cárcel, los prisioneros fueron sometidos a graves abusos, horribles torturas y ejecuciones por parte del personal militar estadounidense.

Cuando Wasim mostró la fotografía a la familia de Ibrahim, estos lo reconocieron inmediatamente.

Las reacciones de la hija y la esposa de Ibrahim fueron de estupefacción e incredulidad: "¡Éste es papá!", "¡Este es mi esposo!".

Aunque la noticia fue profundamente angustiante, dio a la familia la primera señal sobre el paradero de Ibrahim desde su desaparición. Sin embargo, todavía carecen de información sobre su salud y tampoco saben con qué cargos fue acusado.

Ibrahim, de 34 años y padre de tres hijos, es de Yabalia, en el norte de Gaza. Había desaparecido tras una redada de las fuerzas israelíes en el hospital Kamal Adwan.

El 9 de diciembre, durante una intensa campaña de bombardeos, la casa de la familia de Ibrahim fue destruida, matando a la mayoría de sus familiares e hiriendo gravemente a sus tres hijos.

Cuando corrió al hospital Kamal Adwan para estar con sus hijos heridos, las fuerzas israelíes lo detuvieron junto con los médicos y otros civiles, y sitiaron el hospital.

“Todos sabemos que es peluquero, ¿por qué fue detenido por Israel y por qué nadie tiene información sobre su situación?”, comenta Wasim a TRT World.

Torturas inimaginables

En el informe, que fue publicado por un medio de comunicación con sede en Estados Unidos, se menciona que la foto fue tomada por uno de los soldados que trabajan en el famoso campamento en el desierto de Sde Teiman, dirigido por el ejército israelí.

Originalmente una base militar, Sde Teiman se convirtió en un centro de detención parecido a un campo de concentración desde que comenzó la invasión israelí de Gaza.

Situado a unos 30 kilómetros de la frontera con Gaza, en el desierto de Negev, el centro alberga a la mayoría de los palestinos detenidos por las fuerzas israelíes, donde son sometidos a torturas físicas y psicológicas, que en muchos casos les llevan a la muerte.

Los relatos del soldado informante, que detallan el trato desgarrador que se da a los detenidos palestinos (que incluye palizas, ataques de perros, privación de alimento y denegación de atención médica) están corroborados por informes de organizaciones de derechos humanos, documentos con fotografías y videos filtrados, y testimonios de detenidos liberados.

Todo demuestra un aumento alarmante del maltrato y el uso de la tortura por parte de Israel contra prisioneros palestinos desde octubre de 2023.

“La frecuencia de los arrestos ha aumentado significativamente después del 7 de octubre, y refleja una política de venganza y un comportamiento destacadamente agresivo por parte del ejército de ocupación”, dijo Abdullah Al Zaghari, jefe de la Sociedad de Prisioneros Palestinos (PPS), a TRT World.

“Desde el momento del arresto, pasando por los centros de interrogación y detención, los detenidos han sido sometidos a diferentes métodos de tortura”.

Según los horribles y espeluznantes testimonios de algunos prisioneros liberados de Gaza, Al Zahgari añade que los métodos sistemáticos de tortura desafían la comprensión humana.

“Los presos permanecen en estas cárceles con las manos y las piernas esposadas ​​y con los ojos vendados durante días y semanas. El uso de grilletes como medio de tortura ha llevado a la amputación de miembros a algunos detenidos dentro de la prisión de Sde Teiman, donde un gran número de ellos han muerto”, afirma.

Al menos 36 palestinos han perdido la vida en el campo de detención y el ejército israelí ha reconocido las muertes. Sin embargo, siguen afirmando que los detenidos reciben un trato "adecuado y cuidadoso" y que investigarán cualquier tipo de mala conducta.