Las intensas lluvias que sufre Latinoamérica continúan causando destrozos y representando un riesgo para la población. Solo este fin de semana, Ecuador, El Salvador y Guatemala reportaron víctimas mortales, deslizamientos de tierras e inundaciones, en una temporada en la que las precipitaciones no han cedido.

Ecuador

Este domingo, un deslizamiento de tierra en el centro de Ecuador cobró la vida de al menos seis personas y dejó a otras 30 desaparecidas, de acuerdo a las autoridades locales, quienes explicaron que las lluvias han causado el desbordamiento de los ríos.

Un cúmulo de barro y escombros descendió por la ladera y afectó a tres automóviles, dos casas y un autobús en la ciudad turística ecuatoriana de Baños, dijo el departamento de bomberos de la ciudad.

El capitán Ángel Barriga, subjefe de bomberos, informó a la agencia de noticias The Associated Press que los rescatistas atendieron a nueve heridos y recuperaron seis cuerpos del lugar del desastre, mientras que se creía que 30 personas más estaban atrapadas en el barro.

La ciudad de Baños, conocida entre los turistas como un punto de partida para aventuras en la selva del Amazonas, ha sido durante mucho tiempo un imán para los viajeros que exploran los volcanes y cráteres de Ecuador. Está a unos 135 kilómetros al sur de la capital, Quito, por vía aérea o 186 kilómetros por carretera.

En todo el país, las lluvias generaron ríos de lodo y agua que inundaron carreteras y puentes, cortando el paso en la vía principal que conecta las tierras altas de Ecuador con sus provincias amazónicas.

Las lluvias torrenciales causaron el desborde de varios ríos en el país. El río Pisque inundó este domingo un popular parque acuático al norte de la capital. No hubo reportes inmediatos de víctimas.

Por su parte, equipos de de emergencia en Ecuador informaron que varios deslizamientos de tierra bloquearon o arrasaron calles, ralentizando los esfuerzos de rescate mientras continuaba la lluvia incesante.

El alcalde de la ciudad de Baños, Miguel Guevara, instó a los residentes a mantenerse alejados de caminos peligrosos y dijo que las autoridades trabajaban a toda marcha para despejar el área a lo largo de la costa norte en busca de más víctimas.

Guatemala y El Salvador

Al menos tres personas murieron el domingo en Guatemala y El Salvador, como consecuencia de las fuertes lluvias en Centroamérica. El agua ha desatado inundaciones, deslaves y otros desastres en la región, según informaron equipos de emergencia y la policía.