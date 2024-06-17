Las intensas lluvias que sufre Latinoamérica continúan causando destrozos y representando un riesgo para la población. Solo este fin de semana, Ecuador, El Salvador y Guatemala reportaron víctimas mortales, deslizamientos de tierras e inundaciones, en una temporada en la que las precipitaciones no han cedido.
Ecuador
Este domingo, un deslizamiento de tierra en el centro de Ecuador cobró la vida de al menos seis personas y dejó a otras 30 desaparecidas, de acuerdo a las autoridades locales, quienes explicaron que las lluvias han causado el desbordamiento de los ríos.
Un cúmulo de barro y escombros descendió por la ladera y afectó a tres automóviles, dos casas y un autobús en la ciudad turística ecuatoriana de Baños, dijo el departamento de bomberos de la ciudad.
El capitán Ángel Barriga, subjefe de bomberos, informó a la agencia de noticias The Associated Press que los rescatistas atendieron a nueve heridos y recuperaron seis cuerpos del lugar del desastre, mientras que se creía que 30 personas más estaban atrapadas en el barro.
La ciudad de Baños, conocida entre los turistas como un punto de partida para aventuras en la selva del Amazonas, ha sido durante mucho tiempo un imán para los viajeros que exploran los volcanes y cráteres de Ecuador. Está a unos 135 kilómetros al sur de la capital, Quito, por vía aérea o 186 kilómetros por carretera.
En todo el país, las lluvias generaron ríos de lodo y agua que inundaron carreteras y puentes, cortando el paso en la vía principal que conecta las tierras altas de Ecuador con sus provincias amazónicas.
Las lluvias torrenciales causaron el desborde de varios ríos en el país. El río Pisque inundó este domingo un popular parque acuático al norte de la capital. No hubo reportes inmediatos de víctimas.
Por su parte, equipos de de emergencia en Ecuador informaron que varios deslizamientos de tierra bloquearon o arrasaron calles, ralentizando los esfuerzos de rescate mientras continuaba la lluvia incesante.
El alcalde de la ciudad de Baños, Miguel Guevara, instó a los residentes a mantenerse alejados de caminos peligrosos y dijo que las autoridades trabajaban a toda marcha para despejar el área a lo largo de la costa norte en busca de más víctimas.
Guatemala y El Salvador
Al menos tres personas murieron el domingo en Guatemala y El Salvador, como consecuencia de las fuertes lluvias en Centroamérica. El agua ha desatado inundaciones, deslaves y otros desastres en la región, según informaron equipos de emergencia y la policía.
Una mujer de 59 años y un hombre de 68 fallecieron en una comunidad rural del municipio indígena de Sacapulas, en el oeste de Guatemala, tras quedar soterrados por una pared que colapsó a causa de las lluvias, dijo a periodistas el portavoz de los Bomberos Voluntarios, Víctor Gómez.
En El Salvador, donde el gobierno declaró el estado de emergencia, el conductor de un automóvil murió y su acompañante resultó herido en la capital al caerles "un árbol de gran magnitud" y un poste que colapsaron por las lluvias, señaló la Policía en la red social X.
"Pedimos a la población salvadoreña tomar todas las precauciones necesarias y no poner sus vidas en riesgo", indicó el presidente Nayib Bukele en la misma red.
Autoridades de Protección Civil de ambos países también reportaron derrumbes en carreteras y la evacuación de varias familias debido al desbordamiento de ríos, entre otras situaciones.
Cada año, la temporada de lluvias deja decenas y hasta cientos de muertes, así como serios daños, en la infraestructura en Centroamérica, una de las regiones más vulnerables al cambio climático.
Las lluvias dejan emergencias a lo largo de la región
Apenas la semana pasada, las intensas lluvias en el centro y sur de Chile dejaron más de 4.000 damnificados, de acuerdo a las autoridades. La situación llevó a que se decretara estado de “catástrofe” en cinco regiones del país.
"Estas lluvias van a continuar de forma muy fuerte (...) lamentamos un primer fallecido", dijo en ese momento el presidente Gabriel Boric, en un mensaje. También hizo hincapié en la "alarma” para la población que emitió la Dirección Meteorológica de Chile.
La advertencia incluyó a las regiones de Coquimbo, en el norte; Valparaíso y Metropolitana, en el centro, y O'Higgins, Ñuble y Biobío, en el sur, debido a las lluvias y vientos inusualmente intensos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que para agilizar el despliegue de recursos se decretó estado de "catástrofe" en cinco de estas regiones.
Las intensas lluvias se desataron después de más de una década de sequía en la zona central del país.