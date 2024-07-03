Dos indicadores de la economía de Estados Unidos muestran que los deudores, la gran mayoría de la población, están teniendo dificultades para hacer frente a los pagos contraídos.

La deuda total de tarjetas de crédito en el país supera el billón de dólares. Las deudas de este sector con retraso considerable se encuentran en su mayor nivel en más de una década.

El conjunto de deuda de tarjeta de crédito gravemente atrasada, es decir, que acumula más de 90 días de demora, se incrementó a 10,7% durante el primer trimestre de 2024, de acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En contraste, hace un año solo el 8,2% de las deudas de este sector tenían retrasos considerables.

Por otro lado, Estados Unidos tiene 50,8 millones de hipotecas pendientes con saldos impagados. La cantidad total pendiente ascendió a 11.700 millones de dólares en el primer trimestre de este año, según indicó el martes la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA).

A pesar de un breve período de disminución después del estallido de la burbuja inmobiliaria estadounidense y la crisis financiera mundial, el monto total de la deuda hipotecaria en Estados Unidos ha ido en aumento. En 2023, la deuda hipotecaria ascendió a 20,2 billones de dólares, frente a los 19,3 billones de dólares de 2022.

Ambos indicadores nos muestran un retraso significativo en los pagos de las deudas más comunes en cualquier hogar estadounidense: las tarjetas de crédito y las hipotecas, y que se encuentra en su punto más alto de todos los tiempos.

La crisis del 2008

Son muchos los factores que coincidieron en el 2008 y que causaron la mayor recesión económica de este siglo. Entre ellos resaltan los préstamos predatorios en forma de hipotecas de alto riesgo dirigidas a compradores de viviendas de bajos ingresos así como la acumulación continua de activos tóxicos dentro de los bancos -como la deuda por las tarjetas de crédito-.

Esto, unido a la excesiva asunción de riesgos por parte de las instituciones financieras globales y el estallido de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos culminaron en una "tormenta perfecta".

La película La gran apuesta, basada en el libro homónimo y autobiográfico de Michael Lewis, ilustró perfectamente cómo estos factores desencadenaron la crisis.

En 2024 la deuda es más grande

Las economías de las sociedades modernas se basan en la constante creación de crédito, esto es, en el constante incremento de la masa de dinero disponible. Por esta razón se considera que una inflación controlada, entre el 2% y el 3%, es buena. Y por esta razón la deuda de un país siempre va en aumento.

En el 2008 y justo después de la “expansión cuantitativa” -un elusivo término diseñado para esconder el dinero entregado a los bancos para rescatarlos- la deuda pública estadounidense superaba el billón de dólares. En junio de 2024 supera los 30 billones de dólares.